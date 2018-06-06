«الإمارات للصرافة» تتيح فرصة الفوز بـ 100 ألف دولار

أعلنت شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، عن إطلاق عرضها الترويجي الصيفي «اربح جوائز أكبر وأكثر» خلال شهر رمضان الكريم.

وتتيح الشركة من خلال هذا العرض فرصة دخول سحوبات للفوز بـ 52 جائزة نقدية مجزية، إلى جانب الجائزة الكبرى والبالغة قيمتها 100 ألف دولار أميركي. وعلاوة على الجائزة الكبرى، ستتاح الفرصة أمام 6 عملاء محظوظين للفوز بجوائز نقدية قدرها 5 آلاف دولار أميركي، في حين سيحصل 45 عميلاً آخر على 2500 دولار أميركي لكل منهم.

وقال عبد الكريم الكايد، المدير الإقليمي لدى «شركة الإمارات العربيّة المتحدة للصرافة» في دولة الإمارات العربية المتحدة: «يتمثل هدفنا من إطلاق هذا العرض الترويجي الصيفي في إحداث تأثير إيجابي ملموس في حياة أكبر عدد ممكن من الناس. ولهذا السبب، قمنا بتقديم عدد كبير من الجوائز النقدية، بما في ذلك الجوائز اليومية والأسبوعية.

فضلاً عن إتاحة فرصة الفوز بالجائزة الكبرى. وتبرهن المشاركة الواسعة والمتنوعة لمختلف شرائح المجتمع على مدى التأثير الإيجابي الواسع الذي تركه هذا العرض. ونود أن نتوجه بالتهنئة إلى جميع عملائنا الكرام الذين فازوا بالجوائز حتى الآن، ونتمنى أن يحالف الحظ عملاءنا الآخرين خلال الفترة المتبقية حتى انتهاء العرض».

ويتاح العرض الترويجي الصيفي، الذي يستمر حتى يوم 16 يونيو المقبل، أمام العملاء الذين يقومون بتحويل الأموال عبر خدمات «شركة الإمارات العربيّة المتحدة للصرافة» الخاصة بالتجزئة، والقنوات الرقمية، وصرف العملات الأجنبية، وإعادة تعبئة البطاقات Gocash، والادخار في «الصكوك الوطنية».