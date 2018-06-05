615 مليون دولار قيمة صفقة مطار الملكة علياء الدولي

أصبحت صفقة بيع 85,75 % من مجموعة المطار الدولي، التي تدير مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، الصفقة الأولى من نوعها لبيع أصول البنية التحتية في السوق الثانوية في منطقة الشرق الأوسط. وبلغت قيمتها المقدرة 615 مليون دولار، وفق ما ذكره بيان لشركة أكاديا بارتنرز.

وتخارجت شركة أبوظبي للاستثمار، من حصتها البالغة 38 % في ائتلاف مجموعة المطار الدولي (AIG)، الشركة صاحبة امتياز إدارة وتشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء، بما في ذلك إنشاء مبنى جديد للركاب. وذلك مقابل 230 مليون دولار (843 مليون درهم).

وتم بيع حصة مجموعة المطار الدولي، التي تمتلك عقد امتياز «التأسيس والإدارة والنقل» في مطار الملكة علياء الدولي، أخيراً إلى تحالف من المستثمرين على رأسهم مجموعة مطارات باريس «آيروبور دو باري» التي باتت تمتلك حصة الأغلبية من الأسهم والبالغة 51%. وقامت شركة «أكاديا بارتنرز» بإدارة تنفيذ الصفقة بكاملها بناءً على طلب تحالف المستثمرين.

تحالف

وضم تحالف المساهمين المتخارجين مجموعةً من المستثمرين الإقليميين والدوليين الذين نجحوا في تحقيق معدل عائد داخلي مرتفع خلال فترة تتراوح من 10 إلى 12 عاماً.

كلا من: شركة أبوظبي للاستثمار (التي كانت تملك سابقاً 38,5%) وشركة نور للاستثمار المالي (التي كانت تمتلك 24,5%) وشركة جوانو آند باراسكيفيدس (التي كانت تمتلك 18%) ومجموعة إدجو (التي كانت تمتلك 9,5%) والتي باعت 50% من حصتها.

وضم تحالف المشترين الجدد مجموعةً من المستثمرين تضم مجموعة مطارات باريس «آيروبور دو باري» وهي المشغل الحالي للمطار والمساهم في الشركة منذ عام 2007 حيث بلغت حصتها 9,5% من الأسهم.

وباتت مجموعة مطارات باريس «آيروبور دو باري» تمتلك حصة أغلبية بنسبة 51% بعد إنجاز الصفقة يشاركها مستثمرون آخرون مثل مجموعة ميريديام وشركة «أسما كابيتال من خلال صندوق آي دي بي للبنية التحتية 2»، ومجموعة إدجو.

عوائد

وقالت سهى نجار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكاديا بارتنرز: «تمكن المستثمرون السابقون من تحقيق عوائد مرتفعة مقارنة مع حجم استثماراتهم. وتعكس هذه الصفقة ثقة تحالف المستثمرين بالبيئة الاستثمارية وجودة الأصول التي قاموا بشرائها»