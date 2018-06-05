6.75 مليارات تربحها الأسهم بدعم التفاؤل

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 6.75 مليارات درهم في ختام تعاملات أمس وسط حالة من النشاط طالت كل الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات، مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين بفضل القرارات الحكومية الأخيرة.

وتجاوز مؤشر سوق دبي حاجز 3 آلاف نقطة للمرة الأولى بعد أن هبط دونها في مطلع مايو الماضي ليغلق رابحاً نحو 1.59% أو ما يعادل 47.39 نقطة مستقراً عند 3034.64 نقطة، مواصلاً بذلك مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«أرابتك» و«دبي للاستثمار».

وربح سوق أبوظبي 11.1 نقطة أو ما نسبته 0.24% ليغلق عند 4577.15 نقطة بدعم صعود أسهم «اتصالات» و«الدار العقارية» إلى جانب «دانة غاز» و«أبوظبي التجاري».

وتحسنت السيولة بعد بلوغها 644 مليون درهم موزعة بواقع 393.7 مليوناً في دبي و250.25 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 310.6 ملايين سهم، منها 250.5 مليوناً في دبي، و60 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 5170 صفقة.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، بلغت المكاسب السوقية لأسهم سوق دبي المالي نحو 4.8 مليارات درهم، فيما بلغت مكاسب أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية ما يزيد عن 1.95 مليار درهم.

وقال جمال عجاج، المدير العام لمركز الشرهان للأسهم والسندات، إن أسواق الأسهم المحلية استكملت وتيرة مكاسبها في ظل حالة التفاؤل المسيطرة منذ القرارات الحكومية الأخيرة التي عززت كثيراً من شهية المستثمرين.

الأسهم القيادية

وأضاف عجاج لـ «البيان الاقتصادي» أن مكاسب أمس جاءت مدفوعة بعودة الأسهم القيادية للمشهد وسط حالة من النشاط على أسهم مثل «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«اتصالات»، لافتاً إلى أن تجاوز السيولة حاجز 600 مليون درهم يعد مؤشراً إيجابياً، خصوصاً أنها تأتي في ظل حالة الهدوء التي عادة ما تشهدها الأسواق خلال شهر رمضان.

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.64% و«دبي الإسلامي» 0.58% مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 69 مليون درهم، إلى جانب صعود «إعمار للتطوير» بنسبة 4.49% و«دبي للاستثمار» 1.46%، بينما في المقابل تراجعت 6 أسهم فقط، من بينها «عمان للتأمين» و«المدينة للتمويل» بنحو 7.69% و0.89% على التوالي.

وتصدر سهم «جي أف إتش» النشاط بالكميات بنحو 39.4 مليون سهم بقيمة 57.7 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً 1.38%، يتبعه «دريك آند سكل» بتداول 35 مليون سهم بقيمة 40.8 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.86%.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي قاد «اتصالات» وتيرة الصعود بعد ارتفاعه بنسبة 1.25% إلى جانب مكاسب «الدار العقارية» بنسبة 0.49% مع تصدره النشاط بالكميات بنحو 14.05 مليون سهم بقيمة 28.6 مليون درهم، إلى جانب ارتفاع «دانة غاز» بنسبة 2.78%.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط بالقيم مع تجاوزها 145.39 مليون درهم بتداول أكثر من 12 مليون سهم وأغلق منخفضاً بنسبة 0.82%، كما هبطت أسهم «مصرف الشارقة الإسلامي» و«الاتحاد الوطني» و«أدنوك للتوزيع» بنحو 0.81% و0.55% و0.4% على التوالي.

عقود

ارتفعت العقود المستقبلية في ناسداك دبي، أمس، بعد تداول 700 عقد بقيمة 214.8 ألف درهم من خلال 3 عمليات، وارتفعت عقود «إعمار العقارية» بنسبة 2.63%، فيما زادت عقود «دبي للاستثمار» بنسبة 1.46%.

توصيات

شددت هيئة الأوراق المالية والسلع على أن شركات الوساطة وممثل الوسيط غير مسموح لهما بإبداء التوصيات ما لم يكن لديهما ترخيص إضافي من قبل الهيئة لتقديم الاستشارات المالية والتحليل المالي.

* إفصاحات

جددت شركة الرمز كابيتال التابعة لشركة الرمز للاستثمارات، عقد توفير السيولة مع بنك الاستثمار لزيادة حجم وتحسين جودة التداول في أسهم الشركة.

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