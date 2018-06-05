الموارد البشرية في مصرف الهلال تحصل على «الأيزو»

حصلت إدارة الموارد البشرية في مصرف الهلال على شهادة الأيزو ISO 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة، والتي تُمنح من قبل شركة إس جي إس (SGS) الشركة الرائدة في عمليات التفتيش والتحقق والاختبار وإصدار الشهادات، ومقرها في سويسرا.

وقال أليكس كويلو، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال: «هذه الشهادة، تعدُّ معياراً عالمياً للتميز، مما يضمن توافق خدماتنا مع أفضل المستويات العالمية، وبذلك رفعت إدارة الموارد البشرية سقف طموحاتنا هذا العام مرة أخرى بالحصول على شهادة الأيزو9001، وهو تتويج جديد لأعمالنا».

ومن جانبه قال سلطان المحمود، رئيس إدارة الموارد البشرية في مصرف الهلال: «نفخر بجهودنا الساعية إلى اتباع نهج قائم على التطوير المستمر، من خلال التزامنا بالاستثمار في تحسين الخدمات، واستخدام التكنولوجيا وعمليات التطوير».