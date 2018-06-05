«الرازوقي للصرافة» تتيح سداد مدفوعات ضريبة القيمة المضافة

أعلنت شركة الرازوقي العالمية للصرافة عن توفير خدمة إجراء مدفوعات ضريبة القيمة المضافة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب للشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة.

وأطلقت «الرازوقي للصرافة» هذه الخدمة بهدف تسهيل مهمة سداد مدفوعات الضرائب في الوقت المحدد للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتمتلك الشركة التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها - 22 فرعاً تتوزع في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها عام 1981 بموجب قوانين دولة الإمارات من قبل مجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين والهنود المقيمين في الدولة.

ويقدم مركز الصرافة مجموعة متنوعة من الخدمات المالية مثل التحويلات وتحويل العملات وحلول دفع الرواتب وغيرها من الخدمات.