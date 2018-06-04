«جي آي آي ريت» يستحوذ على عقار في دبي مقابل 117.6 مليون درهم

استحوذ صندوق «جي آي آي ريت الإسلامي» - وهو صندوق استثمارات عقارية متداولة مسجل في مركز دبي المالي، ويخضع لرقابة وتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية - على عقار مكتبي من الدرجة الأولى، موزع على طابقين في مكاتب إعمار سكوير، في وسط مدينة دبي، مقابل 32 مليون دولار (117.6 مليون درهم)، مع تحقيق عوائد إجمالية بحوالي 8%، حيث لدى العقار عقد إيجار متبقٍ لمدة 3 سنوات وهو مؤجر لشركة خدمات مهنية عالمية، تستخدمه كمكتب إقليمي رئيسي.

وقال محمد الناصري - رئيس مجلس إدارة الخليج للاستثمار الإسلامي، مالكة الصندوق، يعد «جي آي آي ريت الإسلامي» أول صندوق استثمارات عقارية متداولة خليجي متوافق مع أحكام الشريعة ويقدم أرباحاً شهرية موزعة، كما أنه أول صندوق من نوعه يتضمن أصولاً في الولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى أصول إقليمية، فضلاً عن أن «الخليج للاستثمار الإسلامي» تلقت التزامات من مستثمريها بتغطية 500 مليون درهم من أصول صندوق «جي آي آي ريت الإسلامي».

أرباح

من جانبه، قال محمد الحسن - الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج في الشركة: إن هذا الاستحواذ ذو جودة عالية للصندوق، ويتسق مع استراتيجيته لتوزيع أرباح سنوية خالصة بنسبة 8% على المستثمرين، مؤكداً التزام الصندوق بتوزيع أرباح شهرية، على أن تدفع الأرباح الشهرية الأولى للصندوق من الشهر الجاري والمقبل فصاعدا.

وأضاف بانكاج جوبتا، الرئيس التنفيذي لأسواق الإمارات في «الخليج للاستثمار الإسلامي»، أن هذا الاستحواذ يعد جزءاً من محفظة بقيمة 200 مليون دولار سيتم شراؤها من قبل صندوق «جي آي آي ريت»، وتشتمل على عقارات سكنية وتجارية وصناعية، بهدف تحقيق عائد صافٍ بنسبة 8%. وأضاف أنه فضلاً عن مذكرة التفاهم الإستراتيجية التي تم توقيعها بين صندوق «جي آي آي ريت» ومصرف عجمان مؤخراً، فإن المناقشات تجري لتوقيع اتفاقات مماثلة مع بعض البنوك الأجنبية والإقليمية الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الأشهر الثلاثة القادمة، لزيادة قاعدة المستثمرين في الصندوق.