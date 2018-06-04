«الإمارات دبي الوطني» يقدم خدمات التقاص لـ«بايونيرز المالية»

وقع بنك الإمارات دبي الوطني أمس اتفاقية مع شركة بايونيرز للأوراق المالية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، تصبح بموجبها شريكاً تجارياً يستفيد من خدمات التقاص والتسوية التي يقدمها البنك.

وفي أعقاب حصوله على الموافقة اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع ليصبح «عضو تقاص عام»، أضاف بنك الإمارات دبي الوطني عدداً من العملاء إلى محفظته المتنامية، ليكون بذلك سبّاقاً على مستوى السوق في توفير خدمات التقاص والتسوية للمشاركين في التداول في أسواق الأسهم في الدولة.

وقال طارق بن هندي، نائب رئيس تنفيذي ورئيس المنتجات والخدمات الاستشارية لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات عالية الفعالية والكفاءة من حيث التكاليف لشركة «بايونيرز للأوراق المالية»، في الوقت الذي نواصل فيه توسيع محفظتنا من شركات الوساطة في الإمارات».

من جانبه، أشار الشيخ ماجد بن حمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «بايونيرز للأوراق المالية»: «يعدّ بنك الإمارات دبي الوطني اسماً موثوقاً، ومن شأن توقيعنا لاتفاقية خدمات التقاص والتسوية مع شريك مصرفي رائد في الإمارات أن يساعدنا على تعزيز سمعتنا وغرس المزيد من الثقة بين المستثمرين. ونتطلع قدماً إلى التعاون معهم عن كثب لمواصلة توفير المزيد من القيمة لعملائنا».