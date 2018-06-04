سوق دبي يضيف إلى مكاسبه 1.2 مليار درهم

استمر سوق دبي المالي في وتيرة صعوده رابحاً نحو 1.25 مليار درهم بختام تعاملات أمس، مقترباً من حاجز 3 آلاف نقطة بدعم مكاسب أسهم العقارات والبنوك، فيما تعرضت الأسهم القيادية في سوق أبوظبي لعمليات جني أرباح سريعة، وعادت سيولة السوقين للهبوط مجدداً دون 300 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.78% أو ما يعادل 23.12 نقطة ليغلق عند 2987.25 نقطة بدعم صعود «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«أرابتك القابضة»، بينما فقد سوق أبوظبي نحو 38.99 نقطة أو ما نسبته 0.85% ليغلق عند 4566.05 نقطة مع هبوط أسهم «اتصالات» و«أبوظبي الأول» و«الدار العقارية».

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 271.03 مليون درهم موزعة بواقع 195.8 مليوناً في دبي و75.17 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 165.5 مليون سهم منها 122.5 مليوناً في دبي و43 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 2665 صفقة.

معنويات

وقال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة الصفوة مباشر للخدمات المالية، إن سوق دبي استمر في الصعود مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات بفعل حزمة المحفزات الأخيرة، والتي ستدعم من دون شك من وتيرة الاستثمارات في الأسواق.

وأضاف رشاد لـ«البيان الاقتصادي»، أن المستثمرين ركزوا في مشترياتهم أمس على الأسهم القيادية ذات الأسس المالية القوية والمتينة مثل «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي»، بينما تعرض سهم «إعمار للتطوير» لبعض عمليات جني أرباح في أعقاب انضمامه لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

ولفت رشاد إلى وجود عمليات جني أرباح سريعة استهدفت الأسهم القيادية في سوق أبوظبي بعد مكاسبها الأخيرة في الجلسات الماضية، متوقعاً أن يعاود السوق الارتداد الصعودي قبل نهاية الأسبوع الجاري.

ارتفاعات

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.11% و«دبي الإسلامي» 2.76% و«أرابتك القابضة» 3.08% إلى جانب «إعمار مولز» بنسبة 0.49%، بينما تراجع سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 3.4% بعدما جرى ضمه إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.

وتصدر «دريك آند سكل» النشاط بالكميات بعد تداول أكثر من 29 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون درهم من خلال 351 عملية، وأغلق مستقراً عند 1.16 درهم دون تغيير يذكر، فيما تصدر «دبي الإسلامي» النشاط بالقيم بنحو 38.8 مليون درهم بتداول 7.5 ملايين سهم من خلال 269 صفقة.

أبوظبي

وضغطت الأسهم القيادية على أداء سوق أبوظبي مع انخفاض سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.22% و«اتصالات» 1.23% و«الدار العقارية» 0.49%، فيما تصدر سهم «دانة غاز» النشاط بالقيم والكميات بعد تداول 26.6 مليون سهم بقيمة 28.8 مليون درهم من خلال 164 صفقة وأغلق مستقراً دون تغيير. في المقابل، ارتفعت أسهم بنوك «الاتحاد الوطني» و«أبوظبي الإسلامي» و«أبوظبي التجاري» بنحو 1.69% و1.31% و0.85% على التوالي.

عقود

ارتفعت العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بنحو شبه جماعي بعد تداول 5280 عقداً بقيمة 296.97 ألف درهم من خلال 5 عمليات، وزادت عقود «إعمار العقارية» بنسبة 2.09% و«جي أف اتش» بنسبة 2.04% و«دي إكس بي» بنسبة 0.72%، بينما تراجعت عقود «إعمار للتطوير» 3.41%.

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