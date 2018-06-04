«المشرق» يحشد طاقاته للمنافسة في التمويل الإسلامي

أكّد إبراهيم المهيري الرئيس الجديد لقسم «المشرق الإسلامي» للأفراد الذراع الإسلامية للبنك أنه سيّركز هذا العام على جعل الخدمات المصرفية الإسلامية خياراً مفضلاً للعملاء، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، مؤكداً أن المصرف ينوي الحصول على أفضل قدرة في هذا المجال مقارنة بأي بنك إسلامي آخر في المنطقة.

وأضاف المهيري الذي يرأس مجموعة الخدمات المصرفية للإماراتيين كذلك، أن المصرف يعمل كذلك على تأسيس فريق إماراتي متخصص، يشمل مديري علاقات مصرفية إماراتيين، تنحصر مهمتهم في تلبية احتياجات العملاء الإماراتيين، وذلك في كافة فروع المشرق داخل الدولة. وحول أهم الخدمات المصرفية التي ستقدم للإماراتيين من قبل المشرق الإسلامي، قال المهيري: «بما أننا نعمل على إنشاء قسم مخصص لإدارة العلاقات من المواطنين الإماراتيين والعرب، فإننا نهدف إلى خدمة العملاء دون حاجتهم للذهاب إلى الفروع أو الانتظار في الطابور. وكما ذكرت سابقاً، فإننا نهدف إلى أن نكون محطة واحدة متكاملة للعملاء الإماراتيين، ويجب أن نكون تماماً في المكان الذي يحتاج عملاؤنا أن نكون فيه. كما أننا نعمل أيضاً على تعديل تسهيلاتنا الخاصة بالعملاء لخدمة العملاء الإماراتيين بشكل أكبر، وتلبية احتياجاتهم المصرفية. ونحن نعمل أيضاً على إطلاق بطاقة ائتمانية ممتازة، ستلبي احتياجات وأنماط إنفاق العملاء الإماراتيين، وهذا سيساعد بالتأكيد في سياق خططنا».

انطلاقة

وتوقع المهيري انطلاقة قوية لقطاع الخدمات الإسلامية في «المشرق الإسلامي» مع التركيز بشكل خاص على المواطنين الإماراتيين، وقامت الإدارة في هذا السياق بتشكيل فريق خاص للتركيز على هذا القطاع وتنميته. وستكون هناك منتجات وخدمات جديدة ومنصات للخدمات المصرفية الإسلامية وللمواطنين الإماراتيين الذين يفضلون المنتجات الإسلامية على غيرها، مشيراً إلى أن المشرق الإسلامي يمتلك قدرات رقمية ذكية ومتطورة، سيتم الاستفادة منها لدخول هذا القطاع.

وقال: يقدم المشرق الإسلامي اليوم إحدى أكثر المنصات المصرفية الرقمية تقدماً لجيل الألفية، وهذا يتيح للعملاء فتح حساب مع المشرق الإسلامي دون زيارة الفرع، وذلك عبر قناة معززة رقمياً. وهذا يوفر خياراً هاماً للعملاء الذين يرغبون بإنجاز معاملاتهم المصرفية وهم في منازلهم أو مكاتبهم. كما يتمتع «المشرق الإسلامي» بواحدةٍ من أفضل منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال، والتي حازت على العديد من الجوائز.

تمويل

وحول طرح عروض خاصة بالتمويل الإسلامي للأفراد أو الشركات هذا العام، قال المهيري: نحن البنك الوحيد في المنطقة الذي يقدم الموافقة على التمويل العقاري في غضون 10 دقائق، وهذا يشكل ميزة مهمة لنا، حيث يرغب العملاء بمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على التمويل، وكم قيمة ما يستطيعون الحصول عليه عند التقدم بطلب للحصول على تمويل عقاري، ونحن نقدم هذه الخدمة دون تكبيد العملاء عناء زيارة فروع البنك وتقديم وثائقهم ومن ثم انتظار القرار. كما أن لدينا أحد أفضل عروض تحويل الراتب في السوق، حيث يحصل العميل على استرداد نقدي مضمون في حسابه بعد تحويل الراتب، ونحن نعتزم أن نكون محطة واحدة متكاملة للعملاء الإماراتيين.

دفع ذكي

أطلق بنك المشرق محطات دفع بوينت الذكية في الإمارات بالتعاون مع شركة برمجيات وايبوينت. ويعتبر هذا الإطلاق الأول من نوعه في دولة الإمارات لمحطات الدفع الذكية لخدمة التجّار في المنطقة.

وتوفر محطات الدفع الذكية «بوينت» للتجار مجموعة من الميزات، حيث تقبل مجموعة واسعة من طرق الدفع بما فيها البطاقات الائتمانية وبطاقات الهدايا وتلك التي تعمل بتقنية الاتصال قريب المدى مثل Apple Pay و Android Pay وSamsung Pay وطرق الدفع عن طريق رمز الاستجابة السريعة مثل AliPay.دبي - البيان