26.5 ملياراً قروضاً جديدة خلال 4 أشهر

بلغ إجمالي القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة خلال الأشهر الأربعة (من يناير إلى أبريل 2018) نحو 26.5 مليار درهم. وكشف تقرير للمصرف المركزي أن بنوك الإمارات (التقليدية والإسلامية) زادت من حجم قروضها من تريليون و580 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي إلى تريليون و606 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي بزيادة نسبتها 1.67%.

وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي تمويلات البنوك التقليدية بنهاية أبريل بلغت تريليوناً و247 مليار درهم تشكل 77.6% من إجمالي الإئتمان المصرفي بينما بلغت تمويلات البنوك الإسلامية 359.5 مليار درهم تشكل 22.4%.

وأكدت الاحصائيات أن تمويلات البنوك للقطاع الخاص ارتفعت من تريليون و86 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلى تريليون و99 مليار درهم بنهاية أبريل بزيادة قدرها 11 مليار درهم بنمو 1%، واستحوذت البنوك التقليدية على 74.1% من القروض المقدمة للقطاع الخاص بإجمالي 814.9 مليار درهم بينما إستحوذت البنوك الإسلامية على 25.9% بإجمالي 284.7 مليار درهم بنهاية أبريل.

وزادت البنوك من تمويلاتها للقطاع التجاري والصناعي خلال فترة الأشهر الأربعة (يناير –أبريل 2018) من 748.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلى 762.2 مليار درهم بنهاية أبريل بارتفاع 13.3 مليار درهم بنمو 1.77%، واستحوذت البنوك التقليدية على النسبة الأكبر من تمويلات القطاع التجاري والصناعي بنحو 90.2% وبإجمالي 606.6 مليارات درهم، بينما بلغت نسبة البنوك الإسلامية 9.8% بإجمالي 155.6 مليار درهم. وكشفت الإحصائيات أن تمويلات البنوك للأفراد بلغت 337.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر مقابل 337.4 مليار درهم بنهاية أبريل بتراجع نحو 100 مليون درهم.