خبراء: توقّعات متفائلة للأسواق بفعل المحفزات

رسم خبراء ومحللون ماليون توقعات متفائلة لأسواق الأسهم المحلية في تداولات يونيو الجاري بعدما نجحت في تحقيق أداء فاق التوقعات خلال الجلسات الأخيرة من الشهر الماضي مدعومة بعدة محفزات إيجابية جاء في مقدمتها السماح للمستثمرين الدوليين بتملك 100% من شركاتهم في الدولة، وتصدر الإمارات لمؤشرات التنافسية فضلا عن إعفاء المنشآت الاقتصادية من الغرامات وتسهيل إجراءات تجديد ترخيصها في دبي. علاوة على قرار تحويل عمليات تسوية الصفقات لسوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى مصرف الإمارات المركزي، وقرار تحويل مجلس أبوظبي للاستثمار إلى شركة مساهمة عامة تحت إدارة «مبادلة».

وقال الخبراء والمحللون، الذين استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن استمرار صعود الأسواق سيظل رهن توالي تدفق المحفزات الإيجابية على صعيد الشركات والاقتصاد وهو ما يشجع المستثمرين على الشراء ويسهم في زيادة مستويات السيولة والتي من المتوقع أن تشهد تحسناً ملحوظاً بعد نهاية شهر رمضان.

واتفق الخبراء والمحللون على أن أسعار الأسهم المحلية هي الأفضل على مستوى أسواق المنطقة لا سيما وأنها تتداول عند مستويات سعرية جاذبة، مشيرين إلى أن التوقعات المتفائلة لنمو الاقتصاد ستعطي مزيداً من الزخم لأداء الأسواق في الفترة القادمة.

وتوقعوا مزيداً من التدفقات الأجنبية إلى الأسواق خصوصا بعد قرار ضم «إعمار للتطوير» إلى مؤشر «إم إس سي آي» (مورغان ستانلي) اعتباراً من اليوم وهو سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في الفترة القادمة، ويعزز مكانة الأسهم الإماراتية على الصعيد العالمي، حيث يتيح الأسهم الإماراتية أمام مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين، بما يساعد على تنويع قاعدة المساهمين ويسهم في تحسين سيولة السهم ويعزز من وضع السوق ككل.

انفراجة

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي باسل أبو طعيمة: إن ملامح الانفراجة بدأت في الظهور الأسواق المحلية لا سيما مع تجاوز السيولة حاجز المليار درهم في نهاية الأسبوع الماضي وهو ما يبشر بمرحلة انطلاقة جديدة بالتزامن مع التوقعات المتفائلة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن قرار تحويل مجلس أبوظبي للاستثمار إلى شركة مساهمة عامة تحت إدارة «مبادلة» سيكون له أثر كبير في دخول سيولة جديدة إلى الأسواق وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية فضلا عن زيادة ثقة المتداولين في الأسواق المحلية.

وذكر أن من بين أبرز المؤثرات والقرارات الإيجابية للأسواق الإماراتية في الفترة المقبلة هو تحويل عمليات تسوية الصفقات لسوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى مصرف الإمارات المركزي وهو ما سيكون له أثر كبير في مراقبة إغلاق أسعار الأسهم ومتابعة أحجام التداولات من طرف المركزي وهي خطوة أساسية نحو صياغة صانع سوق حقيقي له فعال في حال البدء في عملية اندماج السوقين.

وتابع: بشكل عام هناك تحسن ملحوظ في أداء الأسهم القيادية وزيادة أحجام التداول عليها مما يعطي إشارات إيجابية نحو انفراج متوقع خصوصاً مع اقتراب إعلان نتائج أعمال الشركات للربع الثاني من العام الجاري.

تألّق

من جانبها، قالت المحللة الفنية منى مصطفى، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي،: إن المؤشرات الرئيسية والأسهم بالقطاعات القائدة تألقت في نهاية الأسبوع الماضي ونجحت في تقليص كافة خسائرها الأسبوعية والارتداد بشكل جيد من مستويات الدعم مقتربة من مستويات المقاومة الأولي مدعومة بالتحسن النسبي لمعدلات السيولة التي بدأت في التحسن وتخطت المليار درهم نتيجة عودة الاتجاه الشرائي للمستثمرين.

وأضافت أن هناك تفاؤلاً واسعاً في الأسواق خلال الفترة الحالية وسط توقعات بتحسن واضح في حركة الأسهم قبيل نهاية الربع الحالي من العام الجاري بالتزامن مع تدفق عدة محفزات إيجابية على الصعيد الاقتصادي مما يعزز من التوقعات الإيجابية لأداء المؤشرات والأسهم خلال الفترة القادمة خاصة مع بداية موسم إعلان نتائج أعمال الشركات النصفية. وأفادت بأن التوقعات المتفائلة لنتائج النصف الأول بالإضافة إلى القرارات الحكومية الإيجابية وعلى رأسها قرار تملك المستثمرين الدوليين لــ 100% من شركاتهم سيعزز من وتيرة الاستثمارات الأجنبية بشكل عام خلال الفترة القادمة.

إيجابية

وتوقعت أن تستكمل المؤشرات والأسهم أداءها الإيجابي خلال تعاملات الأسبوع الحالي مع تحسن مستويات السيولة بشكل يعزز روح التفاؤل لدى المتعاملين وهو ما سيدفع المؤشرات لمحاولة اختراق نقاط المقاومة حال استيعاب عمليات جني الأرباح حيث مازال في انتظار تأكيد خروج تلك الارتفاعات الحالية من نطاق كونها ارتدادية إلى بداية اتجاه صاعد.

مكاسب

وقال المحلل المالي وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن الأسواق المحلية حققت أداء قوياً في نهاية الأسبوع الماضي وهو ما يبشر باستمرار المكاسب في تداولات الأسبوع الحالي لكن سيظل ذلك رهن تدفق المحفزات.

وأضاف: إن الأسواق شهدت مجموعة من المحفزات في الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير في تعزيز أداء الأسهم والمؤشرات وهناك توقعات بمزيد من المكاسب خصوصا مع بلوغ أسعار الأسهم مستويات سعرية جاذبة يتوجب معها معاودة الشراء وإعادة بناء المحافظ وتكوين مراكز مالية جديدة.

وتوقع استمرار الارتداد الإيجابي للأسواق المحلية في تداولات الأسبوع الحالي في ظل الحديث مجدداً عن الإندماج بين سوقي دبي وأبوظبي المالي وهو ما سيعطي دفعة كبيرة للأسواق في حال حدوثه وسيعزز خطوات هيئة الأوراق المالية لترقية السوق إلى متقدم.

ارتداد

من جانبه، قال عصام قصابية محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن هناك توقعات إيجابية متفائلة خلال شهر يونيو الجاري حيث من المتوقع ارتداد المؤشرات وانتعاش الأسهم في ظل توالي تدفق الأنباء الإيجابية خصوصاً بعد القرارات الحكومية الأخيرة والتوقعات بمزيد من المحفزات القوية في الفترة القادمة.

وأضاف أن شهر يونيو سيكون مميزاً خصوصاً مع بدء التوقعات لنتائج الشركات في النصف الأول وسط توقعات بأداء إيجابي من الناحية المالية خصوصاً في ظل تعافي واستقرار النفط وصعوده نحو مستويات 80 دولاراً للبرميل.

وتوقع قصابية شراء انتقائي على الأسهم المحلية التي تتداول عند مستويات سعرية جيدة وتدفق مزيد من الاستثمارات المؤسساتية خصوصاً بعد ترقية «إعمار للتطوير» على مؤشر مورجان ستانلي وهو ما سيسهم في جذب سيولة أجنبية ومؤسساتية جديدة.

نقاط مقاومة

أشارت منى مصطفى إلى أن مؤشر دبي لديه نقاط مقاومة عند 2980 - 3023 نقطة على أن يكون الدعم عند 2900 - 2877 نقطة، حيث من المتوقع أن تكون بداية الأسبوع الجاري قوية في محاولة لاختراق نقاط المقاومة الحالية والتي قد تتسارع وتيرتها حال ظهور مشتر قوي، أما مؤشر أبوظبي فلديه مقاومة عند 4650 - 4700 نقطة والدعم عند 4573 - 4536 نقطة وبالتالي قد يستهل التعاملات على ارتفاعات يحاول معها المحافظة على مكاسبه.