بنك الاستثمار يطبق حلول «سيسكو» الشاملة للأمن الإلكتروني

أعلنت سيسكو وبنك الاستثمار، عن نجاح تطبيق حلول سيسكو الشاملة للأمن الإلكتروني، بما فيها حلولها المتقدمة للحماية من البرمجيات الخبيثة AMP، بهدف دعم استراتيجية التحول الرقمي في البنك.

وقال سامي فرحات، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: «تتمثل رؤية بنك الاستثمار في تبني أحدث التقنيات التي تحقق القيمة الأفضل لعملائنا وموظفينا ومساهمينا. وفيما نتوسع في شبكتنا الرقمية للأجهزة المحمولة والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، قررنا تطبيق إطار أمني متين يدعم كل جوانب تحولنا الرقمي.

حيث وفرت لنا مجموعة سيسكو الشاملة من حلول الأمن الإلكترونية منهجاً متعدد المستويات يغطي كامل طيف الهجمات، ويمكنه توفير أعلى مستويات الحماية لموجوداتنا وبياناتنا وعملياتنا».

من جانبه قال فادي يونس، نائب المدير التنفيذي ومدير العمليات في دول المنطقة الشرقية لدى سيسكو الشرق الأوسط: «تقوم المؤسسات المالية على ثقة العملاء، ما يجعل الأمن ركيزة أساسية لبناء تلك الثقة والحفاظ عليها، إلى جانب دعم الابتكار والنمو. ولهذا فلا بد من النظر إلى الأمن الإلكتروني كميزة تدعم الازدهار والتطور.

تواجه المؤسسات المالية تحديات مرتبطة بالأمن الإلكتروني فيما تمضي في مسيرتها للتحول الرقمي، الأمر الذي يتطلب منها اعتماد إطار شمولي للأمن الإلكتروني. يتميز نهج سيسكو في هذا الصدد بدمج الأمن وتقنيات الشبكات معاً لإيجاد بيئة آمنة تماماً يمكنها منع وقوع الهجمات أو الاختراق، كما تتمتع بالمرونة الكافية للصمود في وجه تلك الهجمات في حال وقوعها، ومنعها من الانتشار».