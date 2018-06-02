46.11 مليار دولار تداولات «دبي للذهب والسلع»

شهدت بورصة دبي للذهب والسلع أفضل شهر لها على الإطلاق، خلال شهر مايو الماضي، حيث سجلت أحجام تداول بواقع 2,163,598 عقد بقيمة تزيد على 46.11 مليار دولار.

وبلغ متوسط عدد العقود المتداولة في السوق 94,069 عقداً في اليوم بنسبة نمو بلغت 51٪ على أساس سنوي. كما استمر عقد الذهب الوحيد المتوافق مع الشريعة الإسلامية في أدائه القوي، مع تداول أكثر من 488 كيلوغراما من الذهب بقيمة 20.72 مليون دولار منذ إدراج العقد في بورصة دبي للذهب والسلع في 29 مارس الماضي.

زيادة

وبلغت تداولت البورصة أكثر من 9.3 ملايين عقد حتى تاريخه هذا العام، بزيادة نسبتها 39٪ عن العام الماضي، مع قيمة افتراضية تتجاوز 210 مليارات دولار. وحققت مجموعة منتجات الروبية الهندية الأداء الأفضل في شهر مايو، حيث سجلت العقود الآجلة المصغّرة للروبية الهندية أعلى متوسط اهتمام مفتوح بلغ 108,986 عقداً.

وعلى صعيد مجموعة العملات الرئيسية الست G6، سجلت عقود اليورو الآجلة أعلى مستوى شهري لها منذ شهر نوفمبر 2012 مع تداول 60,394 عقداً، بالإضافة إلى أعلى متوسط اهتمام مفتوح لها بلغ 2,659 عقداً.

ذهب

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لـبورصة دبي للذهب والسلع: «شهدت بورصة دبي للذهب والسلع شهراً قياسياً آخر حافلاً بالتداولات مع نمو قوي في أحجامها وقيمتها. كما سجل عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة، الذي قمنا بإطلاقه مؤخراً، معدلات نمو قوية، مما يعكس جاذبيته المتزايدة بين المستثمرين والمتداولين.

وحققت محفظة العملات الرئيسية الست G6 أداءً جيداً للغاية، في ظلّ التقلبات الكبيرة التي شهدتها سوق تداول العملات الأجنبية على خلفية الارتفاع غير المتوقع للدولار الأميركي، بالإضافة إلى مناقشات التجارة العالمية. ونحن نتطلع إلى مزيد من النمو خلال الفترة المتبقية من العام، وخاصة بعد تحديث البنية التحتية للتداول والمقاصة».

جدير بالذكر أن بورصة دبي للذهب والسلع قامت خلال الشهر الماضي بتحديث حلولها المتكاملة للتداول والمقاصة من شركة «سينوبر فاينانشال تكنولوجي» وترقيتها إلى أحدث إصدار من منصة TRADExpress، وذلك بهدف تعزيز وتسريع قدرات تطوير الأعمال إلى مستويات جديدة، والاستفادة من بروتوكول أفضل لبيانات التداول والسوق، بما يؤدي إلى تحسين استخدام النطاق الترددي.