101 مليون صافي الاستثمار المؤسسي بالأسهم في مايو

كثفت المؤسسات والصناديق والمحافظ الاستثمارية مشترياتها في أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات مايو بصافي استثمار جاوز 101 مليون درهم كمحصلة شراء في ظل مساعيها لاقتناص الفرص المتاحة في الأسواق وخصوصا في الأسبوعين الماضيين بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح للمستثمرين الدوليين بتملك 100% من شركاتهم في الدولة.

ووفق مسح لـ «البيان الاقتصادي»، بلغ إجمالي مشتريات المؤسسات الأسبوع الماضي 10.37 مليارات درهم مقابل مبيعات 10.27 مليارات بصافي شرائي 101.27 مليون. وقال محمد الأعصر، مدير التحليل الفني بشركة الوطني كابيتال، إن المؤسسات المحلية والأجنبية كثفت مشترياتها في أسواق الأسهم خلال الأسبوع الماضي والسابق عليه بعد مجموعة من المحفزات الإيجابية جاء في مقدمتها السماح للمستثمرين الدوليين بتملك شركاتهم بالكامل وتقدم الإمارات على مؤشرات التنافسية الدولية.

وأضاف الأعصر لـ«البيان الاقتصادي»: نتوقع أن تتواصل مشتريات المؤسسات في الأسابيع القادمة وخصوصا في ظل حالة التفاؤل المسيطرة على الأسواق .

إضافة إلى بلوغ أسعار الأسهم مستويات سعرية جيدة وجاذبة.وتفصيلا، سجلت المؤسسات في سوق دبي مشتريات بنحو 8.47 مليارات درهم مقابل مبيعات بنحو 8.38 مليارات بصاف شرائي 89.4 مليون درهم، بينما حققت مشتريات في سوق أبوظبي بنحو 1.89 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.88 مليار درهم.