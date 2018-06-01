إغلاق أسبوعي أخضر للأسواق بدعم «دبي الإسلامي» و«اتصالات»

أنهت أسواق الأسهم المحلية تداولاتها الأسبوعية في المنطقة الخضراء، مستفيدة من مكاسب بعض الأسهم القيادية، في مقدمها «دبي الإسلامي» و«اتصالات»، لكنها تراجعت على مدار تداولات شهر مايو الماضي، بفعل ضغوط بيعية.

وصعد سوق دبي الأسبوع الماضي بنسبة 0.33 %، أو ما يعادل 9.67 نقاط، مواصلاً مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، ليغلق عند 2964.13 نقطة، بدعم مكاسب «دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية»، فيما حد تراجع أسهم العقارات، من وتيرة الصعود، لكنه تراجع بنسبة 3.32 % خلال مايو.

فيما ربح سوق العاصمة نحو 3.95 نقاط، أو ما نسبته 0.09 %، ليستقر عند 4605.04 نقاط، مواصلاً صعوده للأسبوع الثاني على التوالي، مدعوماً بمكاسب سهمي «اتصالات» و«أدنوك للتوزيع»، لكنه تراجع بنسبة 1.38 % خلال مايو. وارتفعت سيولة السوقين الأسبوعية خلال الأسبوع الماضي، إلى 2.48 مليار درهم، موزعة بواقع 1.66 مليار في دبي، و813.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 1.5 مليار سهم، منها 1.1 مليار في دبي، و410.5 ملايين في أبوظبي، من خلال تنفيذ 22.35 ألف صفقة.

مكاسب

وقال المحلل المالي وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن الأسواق المحلية حققت مكاسب متواضعة خلال الأسبوع الماضي، بعدما تعرضت إلى عمليات جني أرباح خلال جلسات الثلاثاء والأربعاء، في أعقاب المكاسب المحققة في أعقاب قرارات حكومية، تسمح للمستثمرين الدوليين بتملك 100 % من شركاتهم في الدولة.

وأضاف الطه لـ «البيان الاقتصادي»، أن الصعود المحقق في جلسة الخميس، يؤثر إلى استمرار المكاسب في الأسبوع القادم، خصوصاً مع بلوغ أسعار الأسهم مستويات سعرية جاذبة، يجب معها معاودة الشراء وإعادة بناء المحافظ، وتكوين مراكز مالية جديدة.

ارتداد

وتوقع الطه استمرار الارتداد الإيجابي للأسواق المحلية في تداولات الأسبوع الماضي، في ظل توالي ظهور محفزات إيجابية، والحديث مجدداً عن الاندماج بين سوقي دبي وأبوظبي المالي، وهو ما سيعطي دفعة كبيرة للأسواق في حال حدوثه، وسيعزز خطوات هيئة الأوراق المالية لترقية السوق إلى متقدم. وعزز صعود سوق دبي، ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 6.06 %، و«إعمار العقارية» بنسبة 0.2 %، و«دبي للاستثمار» بنحو 0.2 %، بينما في المقابل، تراجعت أسهم العقارات مع هبوط «إعمار للتطوير» 1.85 %، و«إعمار مولز» 2.38 %، و«أرابتك» 0.5 %، و«داماك العقارية» 0.4 %، و«دريك آند سكل» 1.69 %.

وقاد «اتصالات» صعود سوق العاصمة، مع ارتفاعه بنسبة 1.89 %، إلى جانب ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.81 %، وتصدر «دانة غاز» النشاط بالقيم، بنحو 234.7 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بنحو 161.8 مليون، فيما حل «أبوظبي الأول» في المركز الرابع، بسيولة 105.5 ملايين، وأغلق متراجعاً 0.81 %.

وساطة

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