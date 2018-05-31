البنوك تموّل 2253 قطعة أرض بـ 43 ملياراً في دبي

أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نمواً في صفقات رهون الأراضي، على اختلاف استخداماتها، على خلفية اندفاع شركات التطوير العقاري لتنفيذ مشروعات متعددة الاستخدامات، تواكب احتياجات النمو الاقتصادي، ومتطلبات السوق في المرحلة المستقبلية.

وبلغ عدد الأراضي التي جرى رهنها منذ بداية العام الجاري 2018 (5 أشهر تقريباً)، 2253 قطعة أرض متنوعة الاستخدامات، وبلغ إجمالي قيمة القروض التي حصل عليها أصحابها، أكثر من 43 مليار درهم.

وبحسب تحليل لـ «البيان الاقتصادي»، فقد كانت صفقات رهن الأراضي ذات الاستخدامات التجارية، هي الأعلى، مقارنة بالأراضي المخصصة للاستخدامات السكنية أو الصناعية أو غيرهما، إذ بلغ عدد الأراضي التجارية التي جرى رهنها منذ بداية العام، 1521 قطعة أرض تجارية. وتصدرت منطقة الحبية الثالثة، مناطق دبي على صعيد المناطق التي شهدت أعلى صفقات الرهن التجاري، بتسجيلها 130 رهناً.

فيما تصدرت منطقة العوير الأولى، مناطق دبي على صعيد المناطق التي شهدت أعلى صفقات الرهن السكني، بتسجيل 127 صفقة رهن، بينما تصدرت منطقة جبل علي الأولى، مناطق دبي على صعيد المناطق التي شهدت أعلى صفقات الرهن للأراضي الصناعية، بتسجيلها 18 صفقة رهن.