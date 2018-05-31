«أدنيك للتأمين» مستعدة لبحث فرص جديدة للاستحواذ

قال أحمد إدريس الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين (أدنيك)، ثالث أكبر شركة تأمين في الإمارات، إن الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، ليس لديها خطط لاستحواذات حالياً، لكنها مستعدة لدراسة الفرص المستجدة لاقتناصها في الوقت المناسب.

وأضاف إدريس في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، أن الشركة طرحت أخيراً منتجاً للتأمين على حفلات الزفاف والأعراس، هو الأول من نوعه في المنطقة، في إطار ما نقوم به باستمرار لدراسة حاجة العملاء والسوق لتقديم منتجات تأمينية مبتكرة تلبي تطلعاتهم.

توسع

وتفصيلاً، قال إدريس إن الشركة تعتزم التوسع في أوروبا بعدما نجحت أخيراً في افتتاح مكتب تمثيلي في لندن بهدف دعم خطط الشركة الاستراتيجية للتوسع وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الشركة لا تخطط لافتتاح فروع خارج الدولة.

وأشار إلى أن مكتب لندن الجديد يوفر خدمات تسهيل إعادة التأمين في جميع القطاعات الصناعية، التي تشمل قطاع الطاقة والممتلكات والهندسة والإنشاءات والنقل والشحن وهياكل السفن، بما يمكن «أدنيك» من تطوير محفظة أعمال دولية متنوعة سعياً منها لتوسيع أعمالها الخارجية في واحد من أهم مراكز إعادة التأمين العالمية.

وتوقع إدريس أن تحقق «أدنيك» نمواً مطرداً في أرباحها خلال السنوات المقبلة بعدما أظهرت نتائجها في العام الماضي 2017 والربع الأول من العام الحالي أداءً جيداً، بفضل سياسة الاكتتاب الانتقائية والالتزام المستمر بالارتقاء بمستوى خدمة العملاء والتي نتج عنها محفظة أعمال مربحة.

نجاح

وتابع: تعد نتائجنا المالية دليلاً على نجاح إعادة هيكلة استراتيجية الشركة التشغيلية مما أدى إلى زيادة قوية في كل من إجمالي الأقساط المكتتبة وصافي الأرباح، ونطلع بثقة إلى الاستمرار في تحقيق نتائج أعمال جيدة وربحية مستدامة.

وارتفع صافي الأرباح الفنية للشركة بنسبة 32.8% ليصل إلى 61.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع صافي أرباح فنية قدرها 46.3 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2017، بينما ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 13٪ ليصل إلى 1.22 مليار درهم عن الفترة نفسها، مقارنة مع 1.08 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2017.

وحول خطط الشركة التوسعية، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين (أدنيك)، أن الشركة قامت قبل سنوات عدة بافتتاح إدارة الاكتتاب الخارجي، وتسعى حالياً لزيادة حصتها في الأسواق الخارجية بعد قيامها بافتتاح مكتب تمثيلي في لندن، وهي خطوات داعمة لاستراتيجيتنا التوسعية.

نمو

ورداً على سؤال حول التوقعات لقطاع التأمين المحلي، أوضح إدريس أن السوق يشهد نمواً في حجم أقساط التأمين عاماً بعد الآخر، ومن المتوقع أن ينمو في 2018، ولكن ليس لدينا بيانات كافية لتوقع نسبة النمو، مشيراً إلى أن القرارات التي اتخذتها هيئة التأمين في الفترة الماضية انعكست بشكل إيجابي على أداء سوق التأمين، ولكن بشكل متفاوت من شركة لأخرى.

كانت بيانات رسمية أظهرت أن إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين المحلي وصلت إلى 40 مليار درهم في 2016، فيما تراوحت بين 43 إلى 44 مليار درهم بنهاية 2017، بنمو بين 8 إلى 10%.

وحول المنافسة المحتدمة بين الشركات المحلية قال إدريس: إذا كانت المنافسة ضمن سياسية الاكتتاب الحكيمة بعيداً عن حرق الأسعار فإنها بلا شك منافسة جيدة وتعطي للعملاء فرصة الاختيار السليم، ولكن المنافسة بلغت حدوداً غير مقبولة من الناحية الفنية، وهذا ليس من مصلحة أي من الأطراف المعنية بما فيها حملة وثائق التأمين.

اندماج

وأعرب إدريس عن تأييده للاندماجات والاستحواذات بين الشركات في سوق التأمين المحلي سواء أكانت كبيرة أم صغيرة، مضيفاً: بلا شك فإن سوق التأمين المحلي يواجه تحدياً بوجود عدد كبير من شركات التأمين يفوق بكثير المعدل الطبيعي في الدول المتقدمة، وإذا أصدرت الجهات المعنية قوانين للاندماج فإنها ستصب في مصلحة السوق.

كانت شركة «أليانز للتأمين» ومقرها ميونيخ، وهي من أكبر شركات التأمين وإدارة الأصول في العالم، أبدت في سبتمبر من العام الماضي، اهتماماً لشراء حصة من مجلس أبوظبي للاستثمار بواقع 24% في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين وفق ما ذكرته مصادر لرويترز، مشيرة إلى أن خطة البيع لا تزال في مراحلها الأولية، وقد تجتذب مزيداً من العروض.

الأول من نوعه

عن الخدمات التأمينية الجديدة التي تنوي الشركة تقديمها قال أحمد إدريس: نقوم باستمرار بدراسة حاجة العملاء والسوق لتقديم منتجات تأمينية مبتكرة تلبي تطلعاتهم، وعلى سبيل المثال طرحنا أخيراً منتج التأمين على حفلات الزفاف والأعراس، وهو الأول من نوعه في المنطقة.