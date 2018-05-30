«المركزي»: 3.9% نمو الأنشطة غير النفطية العام الجاري

أكد المصرف المركزي أمس أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية ستنمو خلال العام الجاري بنسبة 3.9% مقارنة بنسبة 3.4% للعام الماضي. وأشار تقرير المراجعة الربعية الذي أصدره المصرف المركزي أمس إلى أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية سجلت نمواً خلال الربع الأول بنسبة 3.1%، وأوضح التقرير أن التضخم ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4.2% مقارنة بنسبة 1.8% للربع الأول من عام 2017 مؤكداً أن السبب الرئيس في زيادة التضخم تطبيق ضريبة القيمة المضافة أوائل يناير الماضي، وبلغت نسبة التضخم في أبوظبي 3.9% ودبي 2.3% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وشدد التقرير على أن الاقتصاد الوطني سيواصل نموه الإيجابي خلال العام الجاري بفضل الارتفاع في أسعار النفط عالمياً، والنمو القوي للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وأشارت بيانات التقرير إلى أن أسعار النفط ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 25% مقارنة بنسبة 9% خلال الربع الأول من عام 2018.

الودائع الحكومية

ونوّه التقرير إلى أنه طبقاً لتوقعات المصرف المركزي فإن الودائع الحكومية ستواصل الارتفاع خلال العام الجاري، وهو ما ظهر جلياً خلال الربع الأول، كما سيزيد الائتمان بنسب 1.8% إلى 2.1% مدفوعاً بنمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

ولفت التقرير إلى نمو توظيف العمالة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 3.2% مقابل 1.2% للعام الماضي و3.1% للربع الأخير من عام 2017، ولفت إلى أن تحسن أسعار النفط ونمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية شجع قطاعات عديدة، خاصة المقاولات والإنشاءات والعقارات، على التوسع في طلب العمالة، وكان قطاع المقاولات هو المسهم الأكبر في الطلب بنسبة نمو 6.6% خلال الربع الأول مقارنة مع 2.9% للربع الأول من عام 2017.

من ناحية أخرى كشف تقرير المؤشرات المصرفية الصادر أمس عن المصرف المركزي، عن ارتفاع استثمارات البنوك إلى 326.7 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 296.8 مليار درهم نهاية أبريل 2017، بارتفاع قدره 29.9 مليار درهم وبنسبة 10.1%. وكشفت المؤشرات عن ارتفاع استثمارات البنوك على أساس شهري، حيث ارتفعت من 319 مليار درهم بنهاية مارس الماضي إلى 326.7 مليار بنهاية أبريل2018 بزيادة قدرها 7.7 مليار درهم وبنسبة 2.3%.

وكشفت المؤشرات أن البنوك العاملة بالدولة زادت من حجم استثماراتها في الأوراق المالية التي تمثل ديناً على الغير (سندات الدين) من 205 مليارات درهم بنهاية مارس الماضي إلى 211.1 مليار درهم بنهاية أبريل 2018، بزيادة قدرها 6.1 مليارات درهم وبنسبة 3% تقريباً، كما زادت البنوك من استثماراتها في الأسهم من 12.2 مليار درهم بنهاية مارس 2018 إلى 12.5 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، وعلى المستوى السنوي، ارتفعت استثمارات البنوك بالأسهم بنسبة 3.3%، مقارنة بـ 12.1 مليار درهم قيمتها في أبريل 2017، وزادت البنوك من استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق من 70.8 مليار درهم بنهاية مارس إلى 72.1 مليار درهم بنهاية أبريل 2018 بينما ظلت قيمة استثماراتها الأخرى عند 310 مليارات درهم.

وكشف تقرير المؤشرات المصرفية عن زيادة القروض المقدمة من البنوك والمصارف الإماراتية بنسبة 2% بنهاية شهر أبريل 2018، لتصل إلى 1606.6 مليارات درهم مقارنة بـنحو 1574 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2017.

قروض

وأكدت المؤشرات ارتفاع قيمة القروض المقدمة من البنوك والمصارف للقطاع الخاص بنهاية شهر أبريل 2018 لتصل إلى 1099.6 مليار درهم، وذلك بارتفاع قدره 3%، مقارنة بـالفترة نفسها من العام 2017، التي بلغت 1065.8 مليار درهم.

وبلغت القروض الممنوحة للحكومة 180.6 مليار درهم بنهاية شهر أبريل الماضي، مرتفعة بنسبة 1% مقارنة بـالفترة نفسها من العام 2017، كما كشف التقرير عن ارتفاع ودائع غير المقيمين من 189.5 مليار درهم بنهاية مارس إلى 190.9 مليار درهم بنهاية أبريل بنسبة نمو0.7%.

سياحة

أشار تقرير المراجعة الربعية الذي أصدره المصرف المركزي، إلى النمو الجيد لقطاع السياحة خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى زيادة أعداد السياح في أبوظبي ودبي بنسبة 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت نسبة إشغال الفنادق بنحو 1.2% وإشغال الغرف بنسبة 5.7%.

ونوّه التقرير إلى أن الربع الأول من العام الجاري سجل زيادة في عدد السياح الصينيين بنسبة 17.9% والسياح الهنود بنسبة 9.9% كما زاد عدد السياح البريطانيين بسبب قوة الجنيه الإسترليني، بينما شهد عدد السياح القادمين من باكستان والفلبين تراجعاً. وأشار التقرير إلى أن أسعار العقارات ستشهد تراجعاً خلال العام الجاري بنسبة 4.2% وستصل النسبة في أبوظبي ودبي إلى 7.8%.