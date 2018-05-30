«العصر للوساطة المالية» تطلق مبادرة الصحة والثروة والسعادة الخيرية

احتضنت «العصر للوساطة المالية» الشركة المتخصصة في مجال تقديم الخدمات المالية بدولة الإمارات - روح العطاء في هذا الشهر الكريم؛ من خلال إطلاق المبادرة السنوية تحت شعار «الصحة والثروة والسعادة». وقد أُطلقت هذه المبادرة في عام 2017؛ خلال عام العطاء، وواصلت «العصر للوساطة المالية» التزامها بالعمل الخيري هذا العام أيضاً بمناسبة «عام زايد 2018» في دولة الإمارات.

يضُم حدث هذا العام شجرة السعادة ؛ تمثل الشجرة جزءاً من حفل الإفطار الذي تنظمه الشركة والذي من المتوقع أن يكون واحدة من أكبر وجبات الإفطار، حيث حضر أكثر من 2000 ضيف.

وستُوزع هذه المستلزمات على أكثر من 500 عامل؛ بالتعاون مع «سمارت لايف» وهي منظمة غير ربحية في دولة الإمارات تعمل على تحسين أحوال العمال ذوي الياقات الزرقاء.

وقال بال كريشين الرئيس التنفيذي لشركة «العصر للوساطة المالية» في حديثه بهذه المناسبة: إن هذه المبادرة النبيلة تهدف إلى لمس حياة الأشخاص الأقل حظاً في المجتمع. كما أكد التزام الشركة بمواصلة نشر السعادة مع العمال ذوي الياقات الزرقاء.