«أي - إنشورد» تطلق تطبيق «سيف درايف» في الإمارات

أطلقت شركة أي - إنشورد "I-Insured"، ذراع التجزئة وخدمات الأفراد في أكبر مجموعة تأمين على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطبيق «سيف درايف - باي هاو يو درايف» الذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى المساعدة في تطبيق المعايير التي حددتها الرؤية وتخفيض عدد حوادث المرور عموماً بنسبة كبيرة. ويمنح البرنامج الإبداعي حوافز ومكافآت للسائقين الأكثر التزاماً بقواعد السلامة، حيث تهدف رؤية الإمارات 2021 إلى تقليص عدد إصابات حوادث المرور من نسبة 6 إصابات لكل 100 ألف شخص إلى 3 إصابات.

وتم تصميم التطبيق وفقاً لأرقى معايير الذكاء الاصطناعي التي توفر ميزة الكشف عن هوية السائق ودرجة التزامه بقواعد المرور وقوانين السلامة من خلال «سجل القيادة الآمنة» الذي يتابع به ملف كل سائق.

وعندما يشتري السائق بوليصة التأمين على سيارته يمكنه تحميل التطبيق سواء على الأجهزة العاملة بنظام «أندرويد» أو «أي أو إس»، بحيث ينشط التطبيق تلقائياً أثناء قيادة السيارة. ولكي يحافظ السائقون على أقل معدلات النقاط لا بد أن يلتزموا بالقيادة الآمنة بحيث لا يتجاوز عدد النقاط التي تسجل عليهم في «سجل القيادة الآمنة» سقف 76 نقطة.

وقد كشفت دراسة حديثة أعدتها «أي - إنشورد» بالتعاون مع شركة «رود سيفتي» أن سجل الإمارات في مجال القيادة الآمنة جيد، حيث حصلت على 72 درجة على مقياس من مئة نقطة.

وقال فريدريك بيسبجيرك نائب الرئيس التنفيذي في شركة «أي - إنشورد»: «تساعدنا هذه الدراسة في فهم ثقافة القيادة وسلوك السائقين، وتمنح حلول «سيف درايف - بي إتش واي دي» حوافز ترقية السجل المروري للسائقين وتشجعهم على القيادة الآمنة».

وقال توماس إيدلمان مؤسس شركة «رود سيفتي الإمارات»: «يتعرض السائقون في العالم الذين يستخدمون سجلات رصد جودة القيادة لعدد أقل من الحوادث، وبالتالي يساهمون بقوة في سلامة الطرق».