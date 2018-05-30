سوق دبي يتماسك بفضل «دبي الإسلامي».. و«أبوظبي» يواصل الصعود

بقي سوق دبي متماسكاً في ختام تعاملات أمس مدعوما بمكاسب بعض القياديات يتصدرها «دبي الإسلامي»، فيما واصل سوق العاصمة صعوده للجلسة الثالثة على التوالي في وقت واصلت فيه السيولة تراجعها إلى ما دون 300 مليون درهم.

وتراجع سوق دبي بنسبة 0.17% أو ما يعادل 5.03 نقاط ليغلق عند 2924.9 نقطة مع تراجع «إعمار العقارية» و«أرابتك» و«الإمارات دبي الوطني»، فيما ربح سوق أبوظبي نحو 27.82 نقطة أو ما نسبته 0.61% ليستقر عند 4575.16 نقطة مدفوعا بمكاسب «أبوظبي الأول» و«اتصالات».

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 273.3 مليون درهم موزعة بواقع 207.2 ملايين في دبي و66.1 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 134.6 مليون سهم منها 113.4 مليوناً في دبي و21.2 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 3116 صفقة.

قرارات

وقال رائد دياب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن أداء الأسواق المحلية كان مستقراً في الجلسات السابقة بعد الصعود القوي المسجل الأسبوع الماضي بفعل القرارات الحكومية الأخيرة، مشيراً إلى أنه من غير المتوقع رؤية نشاط قوي في الفترة المقبلة وذلك طبيعي في شهر رمضان والأعياد. وأضاف دياب لـــــ «البيان الاقتصادي» إن الأسواق المحلية لا تزال تفتقر إلى السيولة لكن من المتوقع أن تتحسن نسبياً في وقت لاحق بعد القرارات الحكومية الأخيرة المحفزة للاستثمار والمشجعة للمستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة مع تواجد بعض الأسهم عند مستويات جيدة للشراء.

وتابع دياب: قد نرى زيادة تدريجية بالسيولة في الفترة المقبلة وبالأخص بعد نهاية شهر رمضان وموسم الإجازات حيث إن نشاط التداول عادة ما يكون بطيئا، لا سيما وأن النتائج المالية للشركات عن الربع الأول من العام الحالي كانت إيجابية بالمجمل وأن هناك فرصاً استثمارية للعديد من الأسهم بعد وصول بعضها إلى مستويات مغرية.

وأوضح دياب أن رؤية زخم في سوق دبي فوق مستوى المقاومة عند 3 آلاف نقطة سيقلل من خطر الهبوط، مبينا أن هدف السوق تجاوز الحاجز التالي عند 3065 نقطة قبل 3150 نقطة، في حين أنه الهبوط دون منطقة الدعم الواقعة عند 2870 -2850 نقطة قد يعيد الشعور السلبي إلى الأذهان مرة أخرى. وتوقع أن يتحرك سوق أبوظبي بشكل جانبي لحين ظهور مؤشرات فنية أكثر وضوحا حيث إن الارتفاع فوق حاجز 4610 نقطة قد يثير المزيد من القوة باتجاه 4720 نقطة، في حين أن الهبوط دون 4535 نقطة قد يعيد إلى الأنظار مستويات 4450 نقطة و4415 نقطة.

ضغوط

وضغط هبوط سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.58% على أداء سوق دبي إلى جانب تراجع «أرابتك القابضة» بنسبة 1.03% و«إعمار مولز» 0.96% و«الإمارات دبي الوطني» 1.46%، بينما حد صعود سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.06% من وتيرة الهبوط مع ارتفاع «إعمار للتطوير» و«دبي للاستثمار» بنحو 0.56% و0.49% على التوالي. وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط بالقيم بعد تداول 39.2 مليون درهم بتداول 8.29 ملايين سهم، فيما تصدر «الاتحاد العقارية» النشاط بالكميات بعد تداول 19.6 مليون سهم بقيمة 15.7 مليون درهم.

وقاد صعود سوق العاصمة ارتفاع سهمي «أبوظبي الأول» و«اتصالات» بنحو 1.24% و0.63% على التوالي، وتصدر «بنك أبوظبي التجاري» النشاط بالقيم بنحو 16.4 مليون درهم بعد تداول 2.3 مليون سهم وارتفع بنسبة 0.57%، فيما تصدر «الدار العقارية» النشاط بالكميات بنحو 4 ملايين سهم بقيمة 8.4 ملايين درهم وأغلق منخفضاً 0.48%.

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إفصاحات

Ⅶتقرر انعقاد مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار المدرجة في سوقي دبي والكويت الماليين الأحد المقبل لمناقشة استقالة الرئيس التنفيذي للشركة.

Ⅶ أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» أن مجلس إدارتها سينعقد 2 يونيو المقبل للنظر في الاستحواذ على بلانت.