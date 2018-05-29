سوق أبوظبي ينضم إلى مجموعة عمل تطوير «البلوك تشين»

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توقيعه لاتفاقية شراكة مع شركة التكنولوجيا المالية «إكويتشين» ينضم بموجبها السوق إلى عضوية مجموعة العمل التي أسستها الشركة، بهدف تطوير مجالات تطبيق تقنيات التعاملات الرقمية البلوك تشين و تعزيز كفاءة الأسواق المالية.

وتدير إكويتشين، شركة التكنولوجيا المالية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، مجموعتي عمل حصريتين للمستثمرين من المؤسسات والشركات المزودة لحلول البنى التحتية والتكنولوجيا الخاصة بالأسواق المالية. وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى ربط طرفي الاستثمار المؤسسي عبر تقنية البلوك تشين؛ بحيث تلغي بذلك الحاجة إلى بعض خدمات وتدخلات بعض الأطراف الوسيطة الذين يشكلون جزءاً من دورة التعاملات المالية الحالية، ولتمكن في الوقت ذاته الوجهات الاستثمارية من الارتقاء بمنتجاتهم وتوسعة نطاقها. وتضم المجموعتان في عضويتهما نخبة من الرواد من مختلف المجالات للتعرف على مجالات الاستخدام المختلفة لمنصات ومنتجات إكويتشين، إلى جانب مناقشة التطبيقات العملية لتقنية البلوك تشين في أسواق المال.

وتتيح عضوية مجموعة عمل شركة (إكويتشين) لسوق أبوظبي للأوراق المالية، العمل الوثيق مع مختلف أعضاء المجموعة لتفعيل الحوارات الثنائية، وتبادل الخبرات والمعارف حول أفضل الممارسات، وتقييم المقترحات والمشاريع التجريبية المتصلة بمجالات تطبيق تقنيات التعاملات الرقمية البلوك تشين في الأسواق المالية.

توجهات

وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «تشكل هذه الشراكة إضافة جديدة إلى إنجازات السوق النوعية، وتأكيداً جديداً على حرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على المساهمة في تحقيق توجهات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وجهود التحول الرقمي التي تضطلع بها إمارة أبوظبي. وسيساهم الحوار البناء وتبادل التجارب والخبرات مع إكويتشين وأعضاء المجموعة، في تحديد واختبار تطبيقات ومجالات جديدة لتقنية بلوك تشين، ويدعم مساعينا الرامية للارتقاء بسرعة وأمن و كفاءة تعاملات السوق المالية».

ومن جانبه، قال نيكولاس بون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إكويتشين: «تمثل التقنيات الناشئة فرصة هامة للمؤسسات لتفعيل الابتكار في توسعة العروض والمنتجات المقدمة للعملاء. وتعمل مجموعتنا بمثابة منصة للبحث والتطوير لتمكين اللاعبين الحاليين من إعادة النظر في دورهم ومساهماتهم ضمن سلسلة التوريد، وترسيخ مكانتهم في مواكبة متطلبات الأعمال في المستقبل. وبدورنا نرحب بانضمام سوق أبوظبي للأوراق المالية كمساهم مهم وقيم في هذا الحوار المفتوح والبناء».

يذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية هو أول سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثالث على مستوى العالم في تطبيق تقنيات التعاملات الرقمية «بلوك تشين»، حيث كان السوق قد أطلق خدمة «التصويت الإلكتروني» ضمن نظام التعاملات الرقمية بلوك تشين كحل آمن وموثوق لإدارة عمليات التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة.