«دبي» يتماسك.. و«أبوظبي» يصعد بدعم «اتصالات»

تماسك سوق دبي في ختام تداولات أمس، أمام عمليات بيعية استهدفت بعض الأسهم القيادية في قطاع البنوك، بينما صعد سوق أبوظبي بدعم مكاسب الاتصالات والطاقة بعد ظهور محفزات جديدة، بينما عاودت السيولة التراجع إلى 274.36 مليون درهم.

وأغلق سوق دبي على انخفاض هامشي بنسبة 0.07% أو ما يعادل 2.12 نقطة بالغاً 2929.97 نقطة مع تراجع «دبي الإسلامي» و«أرابتك» في مقابل صعود «إعمار»، وربح سوق أبوظبي نحو 10.52 نقاط أو ما نسبته 0.23% ليغلق عند 4547.34 نقطة مدعوماً بصعود سهم «اتصالات» و«أدنوك للتوزيع».

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 274.36 مليون درهم موزعة بواقع 202.78 مليون درهم في دبي و71.57 مليون درهم في أبوظبي، وتداول المستثمرون على 192.37 مليون سهم منها 142.16 مليون سهم في دبي و50.2 مليون سهم في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 3372 صفقة.

بيع

وقال عمرو حسين، الخبير والمحلل المالي، إن الأسواق المحلية أغلقت على تباين أمس مع استمرار ضغوط البيع في ظل مساعي المستثمرين لجني الأرباح فضلاً عن عودة التراجع في مستويات السيولة في ظل عدم وجود محفزات إيجابية قوية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من السيولة.

وأضاف حسين لـ«البيان الاقتصادي»، إن سوق دبي نجح في التماسك وأغلق على تراجع هامشي بضغط رئيسي من «دبي الإسلامي»، بينما قلص صعود سهم «إعمار العقارية» و«دبي للاستثمار» من وتيرة التراجع.

وجاء تراجع سوق دبي بضغط انخفاض أسهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.21% و«الإمارات دبي الوطني» 0.48% و«أرابتك» 1.02% و«دريك آند سكل» 0.83% مع تصدره النشاط بالقيم والكميات بعد تداول 26.29 مليون سهم بقيمة 31.5 مليون درهم. بينما قلص وتيرة الهبوط ارتفاع أسهم «إعمار العقارية» 0.2% و«إعمار للتطوير» 0.19% و«إعمار مولز» 0.48% و«دبي للاستثمار» 0.49%.

مكاسب

وأوضح حسين أن سوق العاصمة أغلق على ارتفاع بفضل مكاسب أسهم الاتصالات والطاقة فيما شهد سهم «دانة غاز» تداولات نشطة بعد حصول الشركة على دفعات إضافية من مستحقاتها لدى الحكومة المصرية.

وارتفع سهم «اتصالات» بنسبة 0.32% و«أدنوك للتوزيع» 0.81% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 0.26% و«الاتحاد الوطني» 3.08%، وتصدر سهم «دانة غاز» النشاط بالقيم والكميات بعد تداول 30.6 مليون سهم بقيمة 33.6 مليون درهم وأغلق رابحاً ما نسبته 1.87%.

بينما في المقابل، هبطت أسهم 4 شركات فقط وتصدرها «بنك الاستثمار» و«العالمية القابضة» و«الواحة كابيتال» و«أغذية» مع تراجعهما بنحو 5.14% و1.45% و0.57% و0.21% على التوالي.

عقود

جرى التداول في ناسداك دبي أمس، على نحو 1000 عقد بقيمة 81 ألف درهم من خلال عملية واحدة نفذت على عقود «الاتحاد العقارية» لتغلق على انخفاض بنسبة 1.94% عند مستوى 0.81 درهم.

ترخيص

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة التأكد من ترخيص شركة الوساطة أو الخدمات المالية قبل التعامل معها، وذلك عبر موقع الهيئة www.sca.gov.ae.

Ⅶإفصاحات

أعلنت شركة المستثمر الوطني عن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وتضم كلاً من: أبو بكر صديق الخوري، صباح حمد إبراهيم، سعيد محمد حسن المسعود، رامان تيرونيلفيلي، بارثينا كورونيدي، وسعيد بن محمد القاسمي، وأحمد محمد رحمة، ويوسف سامي العلمي، وماداف فيثال، ومن المقرر عرضها على المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية في 6 يونيو القادم.

كشفت شركة العالمية القابضة في تقرير الحوكمة عن قيامها حاليا بالعمل على إنشاء مصنع متخصص بإنتاج الأغذية البحرية داخل الدولة من خلال إحدى شركاتها التابعة، واعتمد مجلس الإدارة تصميم المصنع وهو قيد الإنشاء حاليا.

أعلنت شركة تكافل الإمارات - تأمين عن تعيين وسيم أحمد بمنصب المدير المالي للشركة.

بدأ التداول على أسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة المدرجة في سوقي دبي والكويت الماليين أمس، دون الحق في الأرباح النقدية بنحو 5% عن عام 2017، بواقع 5 فلوس كويتية لكل سهم.