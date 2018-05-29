«موانئ دبي» تنجز صفقة استحواذ بـ 1.16 مليار في البيرو

أعلنت موانئ دبي العالمية، أمس، عن نجاحها بإغلاق صفقة الاستحواذ بالكامل على شركة «كوسموس أجنسيا ماريتيما أس. إيه.سي» مزود الخدمات اللوجستية المتكاملة (سي إيه أم)، بمبلغ 315.7 مليون دولار (1.16 مليار درهم).

وكانت موانئ دبي العالمية و«أمدينو إنفستمنت هولدينغ» قد أعلنتا بتاريخ 18 مارس الماضي عن اتفاق يقضي باستحواذ موانئ دبي العالمية على 100% من «سي إيه أم» ومقرها في البيرو وتملك أعمال خدمات لوجستية (نبتونيا أس إيه وتريتون ترانسبورت أس إيه) وتقدم حلولا متكاملة لعملائها. كما يوفر قسم اللوجستيات منصة متكاملة من الحلول في الأنشطة المتعلقة بالتجارة الخارجية، وتخزين المنتجات وتوزيعها، بالإضافة إلى خدمات الشحن التي تسهل تطوير وتنفيذ مشاريع خاصة ضمن القطاع.

وعلاوة على الخدمات البحرية واللوجستية التي توفرها مجموعة كوسموس فإنها تملك أيضا حصة 50% في «ترمينالز بورتواريوس يورواندينوس أس إيه» في ميناء «بايتا».

ومن شأن هذه الخطوة توسعة انتشار موانئ دبي العالمية في البيرو من خلال إضافة خدمات لوجستية متكاملة إلى أنشطتها في محطة الحاويات في «كالاو» بالقرب من العاصمة ليما، بما في ذلك التخزين والتوزيع ومناولة البضائع لتوفير حلول مصممة خصيصاً لمجموعة من القطاعات الصناعية في البلاد. علاوة على ذلك فإن هذه الاستحواذ يتكامل مع أول مركز لوجستيات ذكي في «لورين» والذي يتصل من خلال الألياف البصرية بمحطة «كالاو».

ثقة

وعبر سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية عن سروره بإتمام هذه الصفقة الهامة التي تؤكد ثقة المجموعة بآفاق نمو اقتصاد البيرو، وتصب في إطار استراتيجية موانئ دبي العالمية لتنويع أعمالها لتشمل القطاعات التكميلية، مشيراً إلى مساهمة المجموعة باعتبارها لاعبا أساسيا في جهود تطوير التجارة العالمية ورفدها بالخدمات المبتكرة التي تسهل انتقال البضائع عبر غرب العالم وشرقه، وفي الوقت ذاته تعزز دورها في قيادة التجارة العالمية انطلاقا من مساهمتها في إعلاء شأن دولة الإمارات وتحقيق تطلعاتها ورؤاها بتبوّء مراتب متقدمة عالميا على كافة الصعد، تماشيا مع توجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة.

وقال: إن إضافة «كوسموس أجانسيا ماريتيما» إلى محفظتنا يخدم مصالحنا في منطقة الأميركيتين التي تعد سوقا هاما بالنسبة إلينا، ويتكامل مع شبكة أعمالنا من محطات الحاويات في كل من البيرو، وجمهورية الدومينيكان، والأرجنتين، والإكوادور، وسورينام.