«دانة غاز» تتسلم 146.8 مليون درهم من مصر

تسلمت «دانة غاز»، العاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، 40 مليون دولار (146.8 مليون درهم) من مستحقاتها المترتبة على الحكومة المصرية. وبذلك وصل مجموع المستحقات التي تلقتها الشركة من مصر خلال عام 2018 إلى 88.8 مليون دولار (325.9 مليون درهم).

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «بتلقي هذه الدفعة من الحكومة المصرية؛ يصل إجمالي المستحقات التي تسلمناها خلال النصف الأول من هذا العام إلى 90 مليون دولار تقريباً. وستعمل هذه الدفعة على رفد السيولة النقدية للشركة، كما تؤكد على التزام الحكومة المصرية المعلن بخفض التزاماتها المالية تجاه الشركات العاملة في قطاع النفط على نحو كبير خلال عام 2018».

مبادرات

وأضاف: «تُمكّننا هذه الأموال من المضي قدماً في تنفيذ مبادرات النمو المهمة، ومن ضمنها حفر بئر «بلسم 8» ضمن منطقة الامتياز البرية بدلتا النيل، الأمر الذي من شأنه توفير إنتاج إضافي كفيل بوصول منشآتنا إلى طاقتها الإنتاجية القصوى. ويبقى تركيزنا الرئيسي منصباً على زيادة الإنتاج وحفر أول بئر بحري لنا في القطاع السادس من منطقة امتياز حقل شمال العريش البحري».

من جانبه، قال محمد المبيضين رئيس علاقات المستثمرين في «دانة غاز» لـ«البيان الاقتصادي»، إن التزام الحكومة المصرية بسداد هذه الدفعة سيسهم بشكل كبير في تقليل حجم المستحقات المتأخرة كما سيساعدنا على تسريع وتيرة مشاريعنا في مصر، حيث من المقرر أن تستخدم هذه الدفعة في حفر بئر «بلسم 8» ضمن منطقة الامتياز البرية بدلتا النيل خلال العام الجاري وهو ما يسهم في توفير إنتاج إضافي يعزز وصول منشآتنا إلى طاقتها الإنتاجية القصوى.

وتابع قائلاً: إن الشركة ستركز أيضاً على زيادة الإنتاج وحفر أول بئر بحري بمصر في القطاع السادس من منطقة امتياز حقل شمال العريش البحري، حيث من المتوقع أن نبدأ العمل على ذلك مطلع عام 2019، مشيراً إلى أن هذا القطاع الذي يقع في شرق المتوسط ويتميز بإمكانياته الواعدة التي قد تصل إلى مليارات الأقدام المكعبة من الغاز.

ولفت المبيضين إلى أن الحكومة المصرية وعدت بسداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بشكل كامل في 2019، وهو ما سيدعم خططنا ومشاريعنا في مصر على النمو والتوسع وزيادة الإنتاج.

إنتاج

وكانت «دانة غاز» قد بدأت الاستثمار في مصر عام 2007، وأصبحت اليوم خامس أكبر منتج للغاز الطبيعي في البلاد؛ حيث وصل إنتاجها في مصر خلال الربع الأول من عام 2018 إلى 36,800 برميل نفط مكافئ يومياً. وتمتلك الشركة في مصر 14 رخصة تطوير، وثلاثة امتيازات للاستكشاف، ومرفقين لمعالجة الغاز. وتبلغ احتياطياتها المؤكدة والمحتملة (كما في نهاية السنة المالية 2017) نحو 117 مليون برميل نفط مكافئ.