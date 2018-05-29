«جلفار» تدرس استحواذات بـ 50 مليون دولار

تعتزم شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، إجراء صفقات دمج واستحواذ والإعلان عنها خلال الربع الثالث من العام الجاري، وتدرس حالياً عدة صفقات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للاختيار من بينها، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس عن جيروم كارل، مدير عام الشركة.

وقال جيروم كارل: إن قيمة هذه الصفقات قد تصل إلى 50 مليون دولار، وأضافت أن «جلفار» ستلجأ إلى البنوك التجارية لتمويل الصفقات. وذكر أن «جلفار» تمنح الأولوية في هذه الصفقات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنها تدرس أيضاً احتمال إجراء الصفقات في مناطق أخرى مثل شرق وغرب أفريقيا. وأوضح أن الشركة تخطط أيضاً لافتتاح أسواق جديدة في جنوب شرق آسيا انطلاقاً من قاعدتها في بنغلاديش.