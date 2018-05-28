بالفيديو.. الانتهاء من إنشاء مبنى البورصة بدبي

تم الانتهاء من أعمال إنشاء مبنى "البورصة" (The Exchange) في قرية البوابة ضمن مركز دبي المالي العالمي في شهر مارس، ليضيف إلى المساحة الكلية القابلة للتأجير في المركز 147 ألف قدم مربعة، منها 114 ألف قدم مربعة مخصصة للمكاتب، و33 ألف قدم مربعة لشركات تجارة التجزئة.

ويتألف مبنى "البورصة"، البالغ إجمالي تكلفته 180 مليون درهم إماراتي، من طابق أرضي و8 طوابق علوية، بالإضافة إلى قبو مؤلف من 5 مستويات. كما يضمّ مساحات مكتبية عصرية ومصممة حسب الطلب، ومركز المؤتمرات الجديد، و"مربعة البورصة"، وهي عبارة عن ساحة خضراء ستكون بمثابة امتداد لمستوى البودیوم الحالي في قرية البوابة. وتم حتى الآن تأجير 84% من المساحات القابلة للتأجير في المبنى، لتكون بورصة ناسداك دبي، وهي واحدة من أقدم المستأجرين في مركز دبي المالي العالمي، أول شاغلي المبنى الجديد.

ويواصل مركز دبي المالي العالمي تطوير بنيته التحتية المرموقة لتلبية متطلبات مجتمعه المتنامي وتعزيز مركزه المتقدم كبيئة الأعمال الأفضل والأكثر جاذبية في دبي.