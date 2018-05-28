جني أرباح مستحقة يهبط بالأسهم المحلية

تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات أمس مع تعرضها لعمليات جني أرباح مستحقة بعد المكاسب الكبيرة المحققة في الأسبوع الماضي في أعقاب قرارات حكومية تسمح للمستثمرين الدوليين بتملك 100% من شركاتهم في الدولة، وتصدر الإمارات المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم.

وتراجع سوق دبي بنسبة 0.76% أو ما يعادل 22.37 نقطة ليغلق عند 2932.09 نقطة مدفوعاً بهبوط «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«دبي للاستثمار»، بينما فقد سوق أبوظبي 64.27 نقطة أو ما نسبته 1.4% ليغلق عند 4536.82 نقطة.

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى نحو 301.26 مليون درهم موزعة بواقع 156.4 مليوناً في دبي و144.8 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 292.3 مليون سهم منها 179.1 مليوناً في دبي و113.19 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 3124 صفقة.

ضغوط

وضغط على أداء سوق دبي انخفاض أسهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.35% إلى جانب تراجع «دبي الإسلامي» 0.63% و«دبي للاستثمار» 0.49% و«بنك الإمارات دبي الوطني» 1.43% و«سوق دبي المالي» 1.85%، وتصدر سهم «الإثمار القابضة» النشاط بالقيم والكميات بعد تداول 56.6 مليون سهم بقيمة 24.9 مليون درهم.

وجاء تراجع سوق العاصمة مع انخفاض سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 2.82% و«اتصالات» بنحو 0.63% مع تصدره النشاط بالقيم بعد تداول 691.8 ألف سهم بقيمة 10.95 ملايين درهم، فيما تصدر «طاقة» النشاط بالكميات بنحو 7.68 ملايين سهم وأغلق متراجعاً 4.69%.

عقود

ونشطت التداولات على العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس ليجري تداول 26.69 ألف عقد بقيمة 1.3 مليون درهم من خلال 16 عملية، وارتفعت عقود «دي إكس بي» بنسبة 1.41% و«جي اف اتش» بنسبة 0.69%، فيما تراجعت عقود «إعمار العقارية» 1.37% و«إعمار للتطوير» بنسبة 0.55%.

اكتتاب

ذكرت هيئة الأوراق المالية والسلع أن ملكية المستثمر لأسهم في شركة مدرجة تمنحه حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة حال قررت الجمعية العمومية زيادة رأس المال، وذلك وفقاً لنسبة الأسهم التي يمتلكها، وكذلك الحق في الاستفادة المالية من حق الأولوية.

Ⅶإفصاحات

يعقد مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال المدرجة في سوق أبوظبي، اجتماعاً يوم الأربعاء المقبل لبحث مستجدات العمل بشكل عام ومواضيع إدارية أخرى.

وجه رئيس مجلس إدارة شركة الخليجية للاستثمارات العامة المدرجة في سوق دبي، الدعوة إلى أعضاء المجلس لمناقشة وإصدار قرار بالتمرير يوم الأربعاء المقبل بغرض تحديد تاريخ إجراء تخفيض رأسمال الشركة.

حل آخر يوم تداول أمس الأحد لاستحقاق أرباح الشركة الوطنية الدولية القابضة المدرجة بسوقي دبي والكويت الماليين، والتي قدرت توزيعاتها النقدية بنحو 5% عن عام 2017، بواقع 5 فلوس كويتية لكل سهم.