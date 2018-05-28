11.7 ملياراً أرباح شركات سوق أبوظبي الربعية بنمو 9%

ارتفعت أرباح الشركات المساهمة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9%، لتصل إلى 11.7 مليار درهم، مقابل أرباح مسجلة بقيمة 10.8 مليارات درهم، خلال الربع الأول من العام 2017.

وتصدرت الشركات المدرجة بقطاعي الخدمات المالية والبنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مقدمة القطاعات الأكثر ربحاً في الربع الأول من العام الجاري، لتسجل أرباح الشركات المدرجة في قطاع الخدمات المالية نحو 184 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 116 مليون درهم، خلال الربع الأول من عام 2017، بنسبة ارتفاع 58.6%، فيما تجاوزت نسبة الارتفاع في أرباح قطاع البنوك نحو 51% لتصل إلى 6.1 مليارات درهم، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 4 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام 2017.

جاذبية

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن نمو أرباح الشركات المساهمة المدرجة بسوق أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري جاءت تأكيداً على جاذبية الأسهم المدرجة بسوق العاصمة نتيجة نمو الأداء التشغيلي والمالي للشركات المدرجة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن الشركات المساهمة بالسوق نجحت في الوصول بالتوزيعات النقدية على المساهمين إلى 23.4 مليار درهم خلال العام 2017، مقارنة بتوزيعات بلغت 22.7 مليار درهم في عام 2016 أي بنسبة زيادة قدرها 4.2%، مؤكداً أن سوق أبوظبي يقدم واحداً من أكبر معدلات التوزيعات النقدية في العالم، بما نسبته 5.3%.

زخم

وأكد البلوشي أن نمو أرباح الشركات المساهمة المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول يأتي استمراراً لحالة الزخم التي تشهدها النتائج المالية للشركات والمسجلة بنهاية العام 2017، لافتاً بأن القرارات الاقتصادية الصادرة مؤخراً عن مجلس الوزراء جاءت لتأكد من جديد حرص القيادة الرشيدة على استمرار الاقتصاد الوطني في تحقيق معدلات قياسية من النمو على الصعيد المالي، خاصة فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة بالأسواق المالية المحلية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن القرارات الجديدة ستسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبيته للاستثمار وللمستثمرين وللشركات العالمية، ليس فقط من خلال خلق المزيد من الحوافز المقدمة للمستثمرين وضخ المزيد من الاستثمارات واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ولكن أيضاً عبر بث المزيد من الطمأنينة في نفوس المستثمرين، وبما يدعم استمرار الأسواق المالية المحلية في الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة.

قطاعات

ومع نهاية الربع الأول من العام الجاري، نمت أرباح الشركات المساهمة المدرجة بقطاع التأمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بواقع 35%، لتصل إلى 280 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 207 ملايين درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما حققت الشركات المدرجة بقطاع الطاقة نمواً في أرباحها بواقع 19.2%، لتصل إلى 897 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام 2018، مقابل أرباح بقيمة بلغت 752 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2017، فيما جاءت أرباح الشركات العقارية المدرجة بالسوق الأقل نمواً بنسبة 3% لتصل إلى 702 مليون درهم، مقابل 681 مليون درهم، خلال نفس الفترة.

تراجعات

وعلى صعيد القطاعات التي سجلت تراجعاً في أرباحها الفصلية، فقد جاءت الشركات المدرجة بقطاع الخدمات الأكثر تراجعاً بنسبة 84% محققة أرباحاً بنحو 255 مليون درهم، بنهاية العام 2018، مقابل أرباح بقيمة 1.6 مليار درهم، خلال نفس الفترة من العام الماضي، تلاها الشركات المدرجة بقطاع الصناعة التي تراجعت أرباحها بنسبة 15% لتصل إلى 144 مليون درهم، مقابل أرباح بقيمة 170 مليون درهم بنهاية الربع الأول من 2017.

كما سجل شركات القطاع الاستهلاكي تراجعاً في الأرباح بنسبة 7.5% لتصل إلى 103 ملايين درهم، مقابل أرباح بقيمة 111 مليون درهم، وأخيراً قطاع الاتصالات لتصل نسبة الانخفاض في الأرباح إلى 0.22% مسجلة أرباح بقيمة 3.101 مليارات درهم، مقابل أرباح بقيمة 3.108 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.