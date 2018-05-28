عبيد الزعابي: تقديم طلبات الإدراج عبر الإنترنت قريباً

أكد الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أنه تم تحويل اختصاص الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة تقارير الأعمال الموسعة «XBRL» إلى الأسواق المالية، بعدما أصبح إجبارياً حالياً، ويجري العمل حالياً على تنفيذ إجراءات جديدة للإدراج في الأسواق المالية في الدولة، حيث سيكون بمقدور المستثمرين تقديم طلبات الإدراج الخاصة بهم عبر الإنترنت، الأمر الذي من شأنه تحقيق المزيد من الكفاءة والسرعة في عملية الإدراج، وذلك إضافة إلى تولي الأسواق المالية عمليات إصدار أرقام تعريف وترميز الأوراق المالية ISIN code.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدتها الهيئة، بالتعاون مع شركة التميمي للمحاماة، عرضت لدور الهيئة في تطوير الاستثمار وأسواق رأس المال والمستجدات في الأسواق ومبادرات الهيئة المختلفة.

شارك في الفعالية عدد من الخبراء والمهتمين بصناعة الأوراق المالية بالدولة، من بينهم نحو 40 وفداً يمثلون البنوك الاستثمارية الرئيسية وشركات إدارة الاستثمار، وممثلون عن الهيئة والأسواق المالية، وقدم الحلقة النقاشية حسام حوراني- الشريك الإداري بشركة التميمي ومشاركوه للمحاماة، وألقى د. عبيد الزعابي كلمة المتحدث الرئيس للحلقة النقاشية.

تحويل

وكشف الزعابي عن أن الهيئة تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الاقتصاد من أجل فتح الباب أمام تحويل الشركات محدودة المسؤولية والشركات الخاصة إلى شركات مساهمة عامة، كما تقوم بالتعاون مع الوزارة بإجراء الدراسات لمراجعة الحد الأقصى لبيع حصة من الشركة عند التحول، وتوقع أن يتيح مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد مرونة أكبر لتملك الأجانب بنسب كبيرة في صناعات محددة. وأشار للتنسيق الجاري مع المصرف المركزي لنقل اختصاص شركات إدارة الاستثمار للهيئة.

وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نوه الزعابي بأن الهيئة تدرس مع الصناديق الكبرى- كصندوق خليفة- سبل إتاحة إيجاد منصة لتسهيل تمويل هذه النوعية من المشروعات. ولفت إلى أن الهيئة تعمل على أتمتة خدماتها وعملياتها بطريقة متطورة وتفاعلية.

وأضاف أنه في ما يتعلق بالأنظمة الجديدة، فإن الهيئة وضعت خطة للتعامل مع الأنظمة المختلفة التي تتطلبها أسواق رأس المال بالدولة لتسهيل طرح أي أوراق مالية، وفي هذا السياق اعتمدت الهيئة مؤخراً نظام عقود المشتقات، واعتمدت سابقاً القواعد التشغيلية لسوق دبي المالي عن المشتقات، إضافة إلى أن الهيئة تعمل مع سلطات المناطق الحرة بالدولة لإتاحة الفرصة لشركات هذه المناطق للطرح وإمكانية الإدراج بالأسواق المحلية، وذلك بتخصيص منصة مستقلة لهم. ومن جهة أخرى تعمل الهيئة على إصدار نظام يتعلق بالتكنولوجيا المالية FinTech، بالتعاون مع كبريات الجهات الاستشارية، كما تقوم الهيئة حالياً بالدراسات اللازمة حول الطروحات الأولية للعملات ICOs، إضافة لمبادرات حول البلوك تشين block chain.

تطوير

وأوضح الزعابي أن الهيئة تعمل على تطوير الأسواق، وترحب دائماً بالتفاعل مع المستثمرين والصناعة، والحصول على مرئياتهم ومقترحاتهم التطويرية لتتم دراستها وتطبيقها، وأن الهيئة تتعاون بشكل وثيق مع الأسواق من أجل استكمال متطلبات ترقية أسواق الدولة على المؤشرات العالمية إلى أسواق متقدمة، مبيناً أن الهيئة بادرت بتطبيق نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم SRO أسوة بأفضل الممارسات العالمية، والذي تم بموجبه تفويض بعض الاختصاصات للأسواق وتخويلها صلاحيات ترخيص بعض الأدوات والأنشطة المالية، واستعرض مبادرات الهيئة الرامية لتحويل الأسواق المالية من النمط الرأسي إلى نمط أفقي؛ وذلك من خلال فصل نشاط التقاص المركزي والحفظ المركزي عن الأسواق، ونوه إلى أن نظام التقاص المركزي الصادر عن الهيئة قد حصل على الاعتراف من الاتحاد الأوروبي.

وكان حسام حوراني، الشريك الإداري ومؤسس قسم أسواق المال في شركة «التميمي» قد أكد في تقديمه للحلقة النقاشية أهمية الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وأعرب عن اعتزاز شركة «التميمي» بالعمل مع الهيئة منذ تأسيسها وتقديرها للطريقة التي تتعاون بها الهيئة مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة لتحقيق بيئة استثمارية مستدامة في سوق مالي متطور.

وقد تم خلال الجزء الثاني من الحلقة النقاشية فتح الباب لأسئلة الحضور التي تناولت عدداً من الموضوعات مثل الطرح العام وآلية البناء السعري ودعم ثقة المستثمرين في الأسواق المالية.

وحول وجود طلبات من شركات حديثة التأسيس للطرح العام، أكدت الهيئة وجود ضوابط تختص بهذه النوعية من الشركات وأوضحت أنه في ما يخص أي طروحات جديدة فإنها ستكون مقصورة على المستثمر المؤسسي.

جذب

رداً على استفسار عن مبادرات هيئة الأوراق المالية والسلع لجذب الشركات العالمية للإدراج، لفتت الهيئة إلى وجود أنظمة للإدراج المشترك، وأنه توجد إمكانية لإدراج الشركات الأجنبية، وأشار ممثلو سوق دبي المالي خلال اللقاء إلى وجود ترتيبات تتيح للمستثمرين التداول في كل من سوق دبي المالي وناسداك دبي بذات رقم المستثمر.