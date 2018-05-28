14 مليار درهم ضخها «المركزي» في السوق أبريل الماضي

واصل المصرف المركزي ضخ السيولة في السوق خلال أبريل بقيمة 14 مليار درهم، وهي الأعلى منذ بداية العام وفقاً لما تظهره الأرقام الصادرة عن المصرف. وجاء استمرار «المركزي» بضخ السيولة لتلبية احتياجات الجهاز المصرفي من النقد، وهو النهج الذي بدأ تطبيقه منذ يناير الماضي. وساهم لجوء المصرف لضخ السيولة في السوق خلال أبريل في انخفاض رصيده من شهادات الإيداع إلى 118.3 مليار درهم مقارنة مع 134.3 مليار درهم في مارس. ويظهر رصد مؤشر حركة مخزون المصرف من شهادات الإيداع انخفاض قيمة الرصيد إلى مستوى 132.4 مليار درهم في يناير مقارنة مع 135.1 مليار درهم في ديسمبر 2017.

واستمر المصرف بضخ السيولة خلال فبراير وهو ما انخفض برصيد شهادات الإيداع إلى 128.3 مليار درهم قبل أن يعود خلال مارس بسحب جزء من السيولة ليرتفع الرصيد إلى 134.3 مليار درهم.

وفي أبريل عاد المركزي لضخ السيولة في السوق بقيمة 14 مليار درهم، وهو ما تراجع بإجمالي رصيده من شهادات الإيداع إلى 118.3 مليار درهم.

يذكر أن المصرف المركزي لجأ إلى سحب سيولة فائضة قيمتها 26.9 مليار درهم نهاية 2017، وهو ما قفز برصيده من شهادات الإيداع إلى أعلى مستوى له منذ عامين.