شركات الطاقة المُدرجة تربح 703 ملايين

ارتفعت أرباح شركات الطاقة المدرجة في سوق أبوظبي المالي 17.1% في الربع الأول من العام مستفيدة بشكل رئيس من زيادة الإيرادات وصعود أسعار النفط مع وصولها إلى مستويات هي الأعلى منذ 2014.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، وصلت أرباح 3 شركات طاقة مدرجة إلى 703.2 ملايين درهم في الربع الأول من 2018، بزيادة قدرها 102.6 مليون درهم مقارنة بنحو 600.6 مليون في الفترة المقابلة من 2017.

وجاءت أرباح شركة «أدنوك للتوزيع» في الصدارة بعد ارتفاعها بنسبة 12.1% إلى 542.2 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 483.6 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ إجمالي مبيعات الشركة من الوقود 2.3 مليار لتر في الربع الأول، بزيادة قدرها 0.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع إجمالي الربح من قطاع المنتجات غير النفطية بنسبة 37.1%.

وزادت أرباح شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بنسبة 42.9% إلى 110 ملايين درهم من 77 مليون درهم، مدعومةً بالأداء المتميّز لقطاع النفط والغاز، الذي يشهد تحسناً ملموساً بفضل الكفاءة المستدامة في إدارة التكاليف وارتفاع أسعار المنتجات البترولية، فيما واصلت الشركة الحفاظ على سيولة قوية بلغت 12.6 مليار درهم.

وارتفعت أرباح شركة «دانة غاز» بنحو 27.5% من 40 مليون درهم إلى 51 مليون درهم بفضل زيادة الإيرادات نتيجة تحسن أسعار النفط، وارتفاع أسعار بيع المكثفات، الأمر الذي أسهم في إضافة 45 مليون درهم إلى إجمالي الإيرادات، وساعد على تعويض انخفاض الإنتاج في مصر.