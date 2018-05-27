«دبي للسلع المتعددة» يوقع اتفاقية تعاون مع مجموعة بريد الإمارات

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة ومجموعة بريد الإمارات أمس توقيع مذكرة تفاهم بهدف توفير صناديق بريد الإمارات المخصصة للأعمال ومجموعة من الخدمات البريدية الحصرية للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة التي يزيد عددها على 15000 عضو ومجتمع أبراج بحيرات الجميرا التابع للمركز، الذي يضم 100000 شخص.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة وعبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة خلال مراسم جرت الخميس الماضي في مقر مركز دبي للسلع المتعددة وتتضمن الشراكة إنشاء مركز خدمة لبريد الإمارات في مركز خدمة العملاء التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بالإضافة إلى تطوير بوابة رقمية مخصصة تتيح لأعضاء المركز متابعة طلبات الحصول على صندوق بريد من خلال الإنترنت.