الأسهم تحقق أفضل أداء أسبوعي منذ أشهر عدة

حققت أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي أفضل أداء أسبوعي منذ أشهر عدة بدعم قرارات حكومية تسمح للمستثمرين الدوليين بتملك 100% من شركاتهم في الدولة، وتصدرت الإمارات المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم.

وارتفع سوق دبي بنسبة 1.44% محققاً ثاني أفضل أداء أسبوعي خلال العام الجاري وأكبر مكاسب أسبوعية منذ 5 يناير الماضي، ليغلق بالقرب من حاجز 3 آلاف نقطة وصولاً إلى 2954.46 نقطة، بفضل مكاسب أسهم العقارات بقيادة «إعمار» إلى جانب صعود «الإمارات دبي الوطني».

وقفز سوق أبوظبي خلال الأسبوع بما نسبته 3.82% محققاً أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ أبريل 2017 أو ما يعادل 13 شهراً ونصف بفضل صعود أسهم البنوك يقودها «بنك أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري».

وتحسنت سيولة الأسواق الكلية نسبياً بعد تخطيها 2.3 مليار درهم موزعة بواقع 1.67 مليار في دبي و624.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول نحو 1.64 مليار سهم منها 1.39 مليار في دبي و254.36 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 24.5 ألف صفقة.

نشاط

وقال الخبير المالي ومحلل أسواق المال، عمرو حسين، إن الأسواق استعادت نشاطها في تداولات الأسبوع الماضي مدفوعة بمحفزات إيجابية عدة في مقدمتها القرارات الإيجابية الصادرة من مجلس الوزراء بالسماح للمستثمرين الدوليين بتملك 100% من شركاتهم، وهو ما عزز كثيراً من حالة التفاؤل في الأسواق، خصوصاً وأن هذه القرارات ستسهم بشكل كبير في زيادة التدفقات الأجنبية بمليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة.

وأضاف حسين لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسبوع الماضي شهد أيضاً الإعلان عن صفقة استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على «دينيز بنك»، وجاءت نهاية الأسبوع بالإعلان عن تصدر الإمارات المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم، وجميعها عوامل إيجابية كان لها مردود قوي على معنويات المستثمرين.

تحسن

وأشار حسين إلى وجود تحسن ملحوظ في مستويات السيولة مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك على الرغم من هدوء التداولات عادة خلال شهر رمضان بسبب تفرغ بعض المستثمرين للعبادات، لكن ما حدث الأسبوع الماضي كان مختلفاً، حيث عزز المستثمرون مشترياتهم لاقتناص الفرص المتاحة في الأسواق.

وجاء صعود سوق دبي وسط مكاسب غالبية الأسهم القيادية، حيث ارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 7.14% بعد إعلانه الاستحواذ على حصة «سبير بنك» الروسي في «دينيز بنك» مقابل 3.2 مليارات دولار، بينما هبط «بنك دبي الإسلامي» بنحو 0.42%.

وقاد «إعمار العقارية» مكاسب أسهم العقارات بعد صعوده 1.2% إلى جانب ارتفاع «إعمار مولز» 1.9% و«أرابتك» 1.03% و«داماك» 6.2%، فيما هبط سهم «إعمار للتطوير» بنحو 2.3% مع تعرضه لعمليات جني أرباح بعد مكاسبه القوية في الأسبوع قبل الماضي في أعقاب انضمامه لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة.

صدارة

وتصدر سهم «دريك آند سكل» النشاط بالقيم في سوق دبي بنحو 292 مليون درهم وأغلق متراجعاً 1.7%، ثم «جي إف إتش» بسيولة 235 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير، يتبعهما «إعمار العقارية» بنحو 214.4 مليون درهم.

8.3 %

قاد سهم بنك أبوظبي الأول وتيرة الصعود في سوق العاصمة، مع ارتفاعه بنسبة 8.3% مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 139.4 مليون درهم إلى جانب صعود بنك أبوظبي التجاري بنسبة 7.35% بسيولة 96.9 مليون درهم، فيما ارتفع بنك الاستثمار بأكثر من 21% وزاد «دانة غاز» 2.8%، واستقر سهما «اتصالات» و«الدار» دون تغيير.