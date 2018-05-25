«تنافسية الإمارات» تمنح الأسواق 1.9 مليار

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 1.9 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مدعومة بمشتريات انتقائية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والاستثمار، مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات لا سيما بعد تصدر الإمارات المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.26% أو ما يعادل 7.79 نقاط ليغلق عند 2954.46 نقطة بدعم صعود أسهم بنك دبي الإسلامي و«دبي للاستثمار» و«سوق دبي المالي» و«إعمار مولز»، فيما ربح سوق العاصمة 15.52 نقطة أو ما نسبته 0.34% ليستقر عند 4601.09 نقطة مدفوعاً بمكاسب سهم «بنك أبوظبي الأول».

ووصلت سيولة السوقين إلى 383.6 مليون درهم موزعة بواقع 248.6 مليوناً في دبي و135 مليوناً في أبوظبي، وتداول المستثمرين نحو 368.7 مليون سهم منها 320.4 مليوناً في دبي و48.3 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 5077 صفقة.

تفاؤل

وقال المحلل المالي وخبير أسواق المال، عمرو حسين، إن الأسواق أنهت الأسبوع في المنطقة الخضراء في ظل استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات منذ قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بالسماح للمستثمرين الدوليين بتملك 100% من شركاتهم.

وأضاف حسين لـ«البيان الاقتصادي»: أيضاً كان هناك محفز إيجابي جديد عزز المعنويات في الأسواق بعد تصدر الإمارات المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم، متقدمة على دول مثل السويد والنرويج وكندا لأول مرة.

محفزات

ورأى حسين أن المحفزات الإيجابية أسهمت في خلق حالة من عمليات الشراء استهدفت الأسهم القيادية التي تتداول عند مستويات سعرية جاذبة، مشيراً إلى أن الأسواق ينتظرها صعود كبير في الأسابيع القادمة قد يتخلله بعض عمليات جني الأرباح وهو أمر صحي وطبيعي لمعاودة المكاسب.

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع أسهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.42% و«دبي للاستثمار» 0.49% و«إعمار مولز» 1.45% و«سوق دبي المالي» 1.89%، فيما تصدر سهم «الإثمار القابضة» النشاط بالقيم والكميات بعد تداول 90 مليون سهم بقيمة 37.5 مليون درهم وأغلق رابحاً 13.32%. بينما تراجعت غالبية أسهم العقار يقودها سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.19% و«دريك آند سكل» 1.67% و«أرابتك» 2% و«الاتحاد العقارية» 2.05%.

فيما جاء صعود سوق أبوظبي بفضل مكاسب بنك أبوظبي الأول مع صعوده بنسبة 1.22% متصدراً النشاط بالقيم بنحو 32.7 مليون درهم بعد تداول 2.6 مليون سهم، إلى جانب صعود «دانة غاز» بنحو 0.93% متصدراً النشاط بالكميات بنحو 12.38 مليون سهم بقيمة 13.4 مليون درهم، فيما استقر «الدار العقارية» دون تغيير، وقلص هبوط «اتصالات» من وتيرة صعود السوق مع انخفاضه 0.93%.

عقود

تباين أداء العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بعد تداول 180 عقداً بقيمة 113.9 ألف درهم من خلال 5 عمليات، وانخفضت عقود «إعمار العقارية» بنسبة 0.19%، فيما ارتفعت عقود «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 1.54%.

حساب

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمر في الأسهم إلى ضرورة الحرص على الحصول على كشف حساب تفصيلي ربع سنوي من شركة الوساطة، التي يتعامل معها حال شعوره بوجود حركة على الحساب خلال تلك الفترة، مع المواظبة على حقه في طلب كشف حساب تفصيلي أو بيان بأرصدته من الأوراق المالية كلما احتاج لذلك.

إفصاحات

ـــ أعلنت شركة موانئ دبي العالمية كريسنت المحدودة عن توزيع أرباح صكوكها البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار المستحقة عام 2023.

وجاء في بيان من الشركة إلى بورصة ناسداك دبي، أمس، أن قيمة الأرباح بلغت 23 مليوناً و448 ألف دولار باعتبار سعر فائدة 3.908% سنوياً، وأوضح البيان أن الأرباح سوف تصرف يوم 31 مايو الجاري.

ـــ يعقد مجلس إدارة شركة «دانة غاز» اجتماعاً يوم 29 مايو الجاري للنظر في سير عمليات الشركة ومشروعات تطوير الأعمال في مصر والإمارات وإقليم كردستان العراق، وتقدم سير عملية إعادة تمويل صكوك الشركة وإصدار صكوك جديدة ودعوة الجمعية العمومية للموافقة على شروط إعادة هيكلة الصكوك.

ـــ يجتمع مجلس إدارة «بنك أبوظبي التجاري» في 29 مايو الجاري مناقشة بعض الأمور العامة التي لن تؤثر على سعر السهم.

ـــ أعلنت شركة «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» عن تعيين شارليس فوروارد رئيساً لقسم الإدارة المالية للشركة اعتباراً من 20 مايو بدلاً من مانوهار بهوير.

ـــ ناقش مجلس إدارة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» نتائج الشركة بفترة الربع الأول لعام 2018، وتقرير الخبير الإكتواري عن العام الماضي، وأموراً اعتيادية.