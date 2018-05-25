«الإمارات الإسلامي» يكافئ متعامليه في رمضان

أعلن «الإمارات الإسلامي»، أمس، إطلاق باقة واسعة من المكافآت المجزية التي يهدف من خلالها إلى مكافأة متعامليه ونشر السعادة والعطاء خلال شهر رمضان المبارك.

ويقدم «الإمارات الإسلامي» جوائز يومية إضافية لمتعاملي حساب التوفير «كنوز»، تبلغ قيمة كل منها 3 آلاف درهم، ويعد حساب توفير «كنوز» من أبرز المنتجات المصرفية الرائدة التي يقدمها «الإمارات الإسلامي»، الذي يمنح المتعاملين فرصة الفوز بجوائز نقدية يومية تبلغ قيمة كل منها 3 آلاف درهم، حيث يتيح كل متوسط رصيد قدره 1000 درهم فرصة واحدة لدخول السحب.

ويدخل المتعاملون الذين يقومون بتحويل أو تصريف أكثر من 2000 ريال سعودي من أي فرع للمصرف أو باستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الأجهزة المتحركة، تلقائياً في سحب يتيح لهم الفوز بما يصل إلى ثلاث باقات لأداء فريضة العمرة، حيث تمنحهم كل عملية تحويل أو تصريف فرصة إضافية في السحب.

بطاقات

ويحظى المتعاملون الذين يحملون بطاقات «الإمارات الإسلامي» بإمكانية تحويل مدفوعاتهم إلى برنامج الدفع الميسر لمدة تصل إلى 12 شهراً بمعدل ربح 0%، وذلك على مشتريات السيارات وقطع الغيار وعقود خدمات الصيانة حتى 100 ألف درهم، ويمكنهم أيضاً الاستمتاع بالعديد من العروض المتميزة التي تقدمها المطاعم على وجبتي الإفطار والسحور خلال الشهر الفضيل.

ويحصل المتعاملون من حاملي بطاقة الاسترداد النقدي بلس على استرداد نقدي بقيمة 10% على مشترياتهم في المطاعم ومتاجر البقالة في أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقدم «الإمارات الإسلامي» تمويلاً للسيارات بمعدل ربح 0%، على العديد من أبرز علامات السيارات خلال شهر رمضان المبارك.

قيمة

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «هذه الباقة المتميزة من العروض المجزية ستسهم في تمكين العملاء من قضاء أوقات ممتعة خلال الشهر الفضيل، لاسيّما أننا حرصنا على تصميم عروضنا بطريقة تلبي احتياجات هذه الفترة، ونحن على ثقة بأنها ستوفر قيمة عظيمة لمتعاملينا الحاليين والجدد».