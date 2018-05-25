الذهب يرتفع بتراجع الدولار وتجدّد التوترات التجارية

ارتفعت أسعار الذهب أمس للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بضعف الدولار والمخاوف بشأن تجدد التوترات التجارية وتقلبات الأسواق الناشئة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1296.24 دولاراً للأوقية بعد أن زاد نحو 0.2% في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1295.70 دولاراً للأوقية. وتعزز الإقبال على الذهب كونه ملاذاً آمناً بعد أن أطلقت الولايات المتحدة تحقيقاً للأمن القومي بشأن واردات السيارات والشاحنات، ما قد يُفضي إلى رسوم جديدة مماثلة لتلك التي فُرضت على الصلب والألومنيوم في مارس الماضي. واحتلت تركيا بؤرة الاهتمام وانخفضت الليرة أكثر من 2% بعد أن عجز رفع طارئ لأسعار الفائدة في وقف مشكلات تواجهها.