جني أرباح يهبط بأسهم دبي.. ومكاسب في سوق أبوظبي

عززت مكاسب سهم «بنك أبوظبي الأول» من صعود سوق العاصمة للجلسة الثالثة على التوالي في ختام تداولات أمس، فيما هبط سوق دبي إثر تعرضه لعمليات جني أرباح بعد وتيرة صعود قوية دامت ثلاث جلسات متتالية تفاؤلاً بقرارات حكومية تسمح للمستثمرين الدوليين بتملك 100% من شركاتهم.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.89% أو ما يعادل 26.43 نقطة ليغلق عند 2946.67 نقطة مع هبوط أسهم «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«أرابتك» و«دبي للاستثمار»، وربح سوق أبوظبي 58.96 نقطة أو ما نسبته 1.3% ليستقر عند 4585.57 نقطة مدعوماً بمكاسب «بنك أبوظبي الأول».

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 515.7 مليون درهم موزعة بواقع 372.3 مليوناً في دبي و143.4 مليوناً في أبوظبي، وتداول المستثمرون على نحو 375 مليون سهم منها 333.6 مليوناً في دبي و41.45 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 4976 صفقة.

تصحيح الأسعار

وقال رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن سوق دبي تراجع أمس بهدف التصحيح الفني الطبيعي بعد صعوده لثلاث جلسات متتالية نتيجة القرارات الحكومية الأخيرة والحزمة التحفيزية التي سمحت للأجانب بتملك نسبة 100% من الشركات، حيث من المتوقع أن تحفز النمو الاقتصادي، وتسهم في جذب مزيد من التدفقات الأجنبية ما سيؤثر حتماً على أداء الشركات ونتائجها المالية في الفترة القادمة.

وأضاف دياب لــ«البيان الاقتصادي»: يبدو أن فرص حدوث تراجع قوي وحاد في سوق دبي قد تقلصت ومن المرجح ثبات المؤشر عند المستويات الحالية مع محاولات للصعود في الفترة القادمة لاجتياز مستوى 3 الألف نقطة والوصول إلى 3065 نقطة قبل 3150 نقطة، في حين أن التراجع المفاجئ دون مستوى 2850 نقطة سوف يعيد الشعور السلبي إلى السوق، الأمر الذي سيستهدف 2750 نقطة.

وضغط على أداء سوق دبي تراجع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.52% إلى جانب «دبي الإسلامي» 0.42% و«أرابتك» 2.91% و«الإمارات دبي الوطني» 1.87% و«إعمار للتطوير» 0.37%، وتصدر سهم «دريك آند سكل» النشاط بالقيم والكميات بعد تداول 122.5 مليون سهم بقيمة 150.4 مليون درهم وأغلق منخفضاً 0.83%.

دعم البنوك

وأوضح دياب أن سوق أبوظبي استمر في الصعود للجلسة الثالثة على التوالي بعد إقرار الحكومة للحزمة التحفيزية مدعوماً من القطاعات الكبرى وخاصة البنوك بعد النتائج الإيجابية الجيدة عن الربع الأول من العام الحالي.

وأشار إلى أن مؤشر سوق أبوظبي وجد مستوى دعم مؤقت وقوي بالقرب من 4415 نقطة، وسط توقعات تشير إلى رؤية المزيد من الزخم التصاعدي في الفترة القادمة في محاولة لاجتياز مستوى المقاومة الأولي عند 4630 نقطة وذلك للوصول إلى 4720 نقطة.

وعزز سهم «بنك أبوظبي الأول» من صعود سوق أبوظبي بعد ارتفاعه 4.26% مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 58.5 مليون درهم إلى جانب ارتفاع «بنك أبوظبي التجاري» 2.17% و«دانة غاز» بنسبة 0.93% مع تصدره النشاط بالكميات بنحو 8.35 ملايين سهم، بينما تراجع سهم «اتصالات» و«الدار» بنحو 0.93% و1.42% على التوالي.

Ⅶإفصاحات

Ⅶبدأ أمس الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال بنك دبي الإسلامي بنسبة 33.33% من 4942.19 مليون درهم إلى 6589.58 مليوناً عن طريق طرح 1647 مليون سهم بسعر إصدار 3.11 دراهم للسهم، وسيستمر حتى 6 يونيو المقبل.

Ⅶ تم التداول أمس على أسهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة المُدرجة ببورصتي دبي والكويت، دون الحق في الأرباح وذلك قبل موعد استحقاق توزيع الأرباح النقدية بنسبة 10% اليوم.

توزيعات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة إبلاغ السوق المالي وشركة الوساطة برقم حسابهم المصرفي لتسهيل تحويل توزيعات الأرباح، وضمان إتمام عمليات الصرف المباشر والفوري لهذه التوزيعات في أوقاتها المحددة، وتوفير الوقت والجهد اللازمين لاستلامك شيكات توزيعات الأرباح وإيداعها بالبنوك.