الإثنين آخر موعد لإقرارات وسداد الضريبة للفترة المنتهية 30 أبريل

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها ستقوم بإطلاق 8 فيديوهات توعوية تدريبية جديدة موجهة لقطاعات الأعمال حول تقديم الإقرارات الضريبية من خلال 4 خطوات إلكترونية أساسية بآلية مبسّطة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae

وأشارت الهيئة في بيان صحافي أصدرته أمس إلى أنه يمكن الاطلاع على الفيديوهات التوعوية المفصلة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ضمن تبويب «المساعدة» وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة، ومن خلال كافة المواقع الإخبارية، حيث تهدف الفيديوهات الجديدة بشكل أساسي إلى تقديم شرح عملي شامل لتوضيح خطوات وإجراءات تقديم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة، يجعل هذه الخطوات الإلكترونية سهلة الاستيعاب للجميع بأسلوب شائق وجذاب.

وأوضحت أن يوم الإثنين المقبل الموافق 28 الجاري هو الحد الأقصى لتقديم الإقرارات عن الفترة الضريبية المنتهية بنهاية الشهر الماضي، داعية قطاعات الأعمال المسجلة المشمولة بهذه الفترة لتقديم إقراراتها وسداد الضرائب المستحقة عليها ضمن المدة الزمنية المحددة؛ تجنباً للتعرض لغرامات إدارية في حال عدم الالتزام بتقديم الإقرارات والسداد ضمن المهلة القانونية المحددة.

أفضل التقنيات

وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن إطلاق الفيديوهات الجديدة جاء ضمن خطة الهيئة لنشر الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال وكافة فئات المجتمع بمختلف ثقافاتهم، مشيراً إلى أن هذه الآليات المتنوعة للتوعية تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطبيق أفضل التقنيات للارتقاء بخدمات الهيئة، استناداً إلى عوامل الإبداع والابتكار وانطلاقاً من فهمٍ واضح لاحتياجات قطاعات الأعمال بما يلبي رغباتهم ويشجعهم على الامتثال الضريبي الذاتي والطوعي وتطبيق النظام الضريبي بكفاءة وبشكل مبسط وفق أفضل الأنظمة الإلكترونية.

وقال إن الهيئة تكثف جهودها لتمكين قطاعات الأعمال وأفراد المجتمع بوجه عام من معرفة حقوقهم وواجباتهم وآليات التطبيق الصحيح للنظام الضريبي، مشيراً إلى أن الهيئة ضمن خطتها التوعوية الشاملة الموجهة لكافة شرائح المجتمع أطلقت أكثر من 60 دليلاً إرشادياً شملت كافة الجوانب التشريعية والتنفيذية للأنظمة الضريبية الإماراتية، كما أطلقت عدداً من برامج للتعلم الإلكتروني ومجوعة من نشرات البيانات «إنفوغرافيك» وعدة أفلام كرتونية قصيرة بشأن الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة وأهداف تطبيق الضرائب في الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية.

استكمال الإقرارات

وأشارت الهيئة إلى أن الفيديوهات التوعوية الجديدة تتناول بالتفصيل عملية استكمال الإقرارات المتاحة على مدار الساعة وتقديمها وسداد الضريبة، حيث تقدم الفيديوهات شرحاً مفصلاً مصوراً للخطوات التي يتم تنفيذها بدايةً من الدخول إلى البوابة الإلكترونية على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب والانتقال لتبويب «ضريبة القيمة المضافة» للوصول إلى الإقرارات والانتقال إلى تبويب «الإقرارات الضريبية VAT201» والضغط على «الإقرارات الضريبية VAT201 الجديد». كما تقدم الفيديوهات شرحاً لكيفية تعبئة الإقرار المتعلقة بالمبيعات والمخرجات الأخرى بالإضافة للنفقات والمدخلات الأخرى.

ووفقاً للفيديوهات فإنه بناءً على الضريبة المستحقة الدفع للفترة الضريبية يتم الانتقال إلى دفع أي ضريبة مستحقة للهيئة، أو طلب استرداد الضريبة.

ثم تتناول الفيديوهات بالتفصيل كيفية تقديم الإقرار بعد قيام المسجل بالمراجعة الدقيقة لكافة المعلومات المدخلة إلى النموذج بعد تعبئة كافة الحقول الإلزامية وتأكيد الإقرار، حيث يتم الضغط على «تقديم». ويقدم الفيديو الثامن شرحاً مصوراً لكيفية دفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على المسجل من خلال تبويب «مدفوعاتي» الذي يتضمن خيارات دفع إلكترونية متنوعة.