«الإمارات دبي الوطني» يشتري 99.85 % من دينيزبنك إيه إس

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني وسبيربنك الروسي عن إبرام اتفاقية نهائية يقوم بموجبها سبيربنك ببيع كامل حصته البالغة 99.85% في دينيزبنك إيه إس إلى بنك الإمارات دبي الوطني، وبعد إتمام المعاملة سيتوقف سبيربنك عن كونه مساهماً في دينيزبنك في أكبر صفقة استحواذ في تاريخ بنك الإمارات دبي الوطني.

ووفقاً للاتفاقية المبرمة فإن البدل المتفق عليه مقابل شراء 99.85% يعادل 14.6 مليار ليرة تركية «11.7 مليار درهم» بموجب نظام تثبيت سعر السهم استناداً إلى أسهم رأس المال الموحدة لدينيزبنك كما في 31 أكتوبر 2017، وبالإضافة لذلك سيدفع بنك الإمارات دبي الوطني فائدة على البدل المتفق عليه بين 31 أكتوبر 2017 حتى تاريخ إتمام المعاملة وستكون جميع الأرباح من تاريخ تثبيت سعر السهم حتى تاريخ إتمام المعاملة لحساب بنك الإمارات دبي الوطني. وتتضمن المعاملة عند استكمالها أن يتولى بنك الإمارات دبي الوطني ملكية ديون دينيزبنك الثانوية المقدمة سابقاً من قبل سبيربنك.

ويخضع إتمام المعاملة لموافقة الجهات الرقابية في تركيا وروسيا ودولة الإمارات وغيرها من السلطات القضائية ذات الصلة التي يزاول دينيزبنك أنشطته فيها ومن المتوقع استكمال وإتمام المعاملة عام 2018.

ويعد دينيزبنك، الذي يتخذ من تركيا مقراً له، خامس أكبر بنك خاص في تركيا، حيث يبلغ حجم موجوداته 169.4 مليار ليرة تركية وقروضه الممنوحة للعملاء 119.2 مليار ليرة تركية، ويبلغ حجم ودائعه 115.7 مليار ليرة تركية في 31 مارس 2018 ويزاول البنك عملياته التشغيلية من خلال شبكة تضم 751 فرعاً، منها 708 فروع تقع في تركيا و43 في مناطق أخرى (النمسا وألمانيا والبحرين وموسكو وقبرص) وتقدم الفروع خدماتها إلى نحو 11.8 مليون عميل، من خلال فريق يضم حوالي 14100 موظف و5900 جهاز صراف آلي تقريباً.

تطوير

وقال هورمان جريف، الرئيس التنفيذي لسبيربنك: «يعد سبيربنك واحداً من أكثر المؤسسات جاذبية في القطاع المصرفي التركي. ونحن نقدر كثيراً أعضاء فريق إدارة البنك والنتائج التي حققها خلال فترة تملكنا لدينيزبنك منذ عام 2012. ويأتي قرار بيع دينيزبنك نابعاً من الحاجة إلى التغيير في الاستراتيجية الدولية لمجموعة سبيربنك، فضلاً عن أنه سيتيح لنا التركيز على إحداث مزيد من التطوير في نظام خدمات سبيربنك».

ويتوقع سبيربنك أن يكون لهذه المعاملة، بعد استكمالها، أثر إيجابي على نسب كفاية رأس المال وفقاً لمعايير المحاسبة الروسية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وتعتمد الآثار المالية الفعلية لمعاملة سبيربنك على ديناميكيات أسعار صرف العملات والفترة الزمنية التي تفصل بين تاريخ إبرام المعاملة وتاريخ إتمامها. ويبلغ رأس مال دينيزبنك، كما في تاريخ تثبيت سعر السهم، في 31 أكتوبر 2017، 12.5 مليار ليرة تركية.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: «سيتمكن بنك الإمارات دبي الوطني، من خلال هذه المعاملة، من ترسيخ حضوره وتعزيز مكانته كبنك رائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وسيكون بمقدوره أيضاً تحقيق تنوع كبير في نهج عملياته التشغيلية في كل من الدول الجديدة وقطاعات الأعمال الأوسع نطاقاً».

وأضاف: «كما يدعم بنك الإمارات دبي الوطني استراتيجية عمل دينيزبنك التي تهدف إلى تحقيق نمو مُستدام ومربح في الأسواق التي ينشط فيها وفي قطاعات أعماله الرئيسية، وذلك من خلال الاستفادة على النحو الأمثل من خبرته الإدارية القوية وقدراته الرقمية الرائدة في السوق».

علامة

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تمثل هذه الصفقة علامة فارقة في سجل إنجازات بنك الإمارات دبي الوطني، إذ إنها ستؤدي إلى نمو تدريجي من السنة الأولى بالنسبة إلى مساهمينا. ويعد دينيزبنك مؤسسة رائدة تتم إدارتها بشكل جيد في السوق المصرفية التركية، ما يجعل سعر الاستحواذ على البنك، في إطار هيكل الصفقة الحالي، مناسباً بالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني».

وبلغ رأس مال دينيزبنك 13.7 مليار ليرة تركية في 31 مارس 2018، وبهذا سيتمكن بنك الإمارات دبي الوطني من توسيع نطاق حضوره الدولي في 13 سوقاً، وسيزيد حجم موجوداته الدولية على نسبة 30% من الميزانية العمومية الموحدة لمرحلة ما بعد الاستحواذ.