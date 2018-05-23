الأسهم المحلية تعزز مكاسبها بـ 11 ملياراً مع استمرار التفاؤل بالقرارات الحكومية

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها لليوم الثاني على التوالي في ختام تعاملات أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 10.8 مليارات درهم مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين بعد قرارات حكومية تسمح للمستثمرين الدوليين بتملك 100% من شركاتهم، إضافة إلى إعلان استحواذ «الإمارات دبي الوطني» على حصة «سبير بنك» الروسي في «دينيز بنك»، حيث ارتفع سعر السهم ٨.٤٪ بعد إتمام الصفقة.



وصعد سوق دبي بنسبة 0.88% أو 26.02 نقطة ليغلق عند 2973.1 نقطة مقترباً من 3 آلاف نقطة ومواصلاً مكاسبه للجلسة الثالثة بدعم مكاسب أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«أرابتك القابضة» و«دبي للاستثمار» و«دريك آند سكل». وربح سوق أبوظبي نحو 68.28 نقطة أو ما نسبته 1.53%، وهي أكبر مكاسب يومية في شهر ونصف الشهر، ليغلق عند 4526.61 نقطة مدعوما بصعود «بنك أبوظبي الأول» و«الدار العقارية» و«اتصالات».



وتأتي المكاسب في وقت عاودت فيه السيولة الكلية التراجع لتصل إلى 399.2 مليون درهم موزعة بواقع 303.6 ملايين في دبي و95.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 283.8 مليون سهم منها 243.6 مليوناً في دبي و40.2 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4816 صفقة. وتوزعت المكاسب السوقية في جلسة أمس بواقع 5.22 مليارات درهم لأسهم دبي و5.6 مليارات لأسهم أبوظبي، وارتفعت مكاسب الأسواق السوقية على مدار جلستين إلى ما يربو على 15 مليار درهم.



تقدم

وقال بال كريشين الرئيس التنفيذي لشركة العصر للوساطة المالية، إن الأسهم المحلية شهدت تقدماً ملحوظاً لليوم الثاني على التوالي في أعقاب القرارات الحكومية الأخيرة التي فتحت المجال أمام المستثمرين العالميين لتملك شركاتهم بنسبة 100%.



وأضاف كريشين لــ«البيان الاقتصادي»: أيضا شهدنا أمس ظهور محفزات إيجابية جديدة تمثلت في إعلان «بنك الإمارات دبي الوطني» الاستحواذ على حصة «سبير بنك» الروسي في «دينيز بنك»، وهو ما دعم أداء السهم وانعكس ذلك بشكل إيجابي على معنويات المستثمرين.



وتوقع كريشين أن تستمر الأسواق المحلية في أدائها الإيجابي مستمدة الدعم من المحفزات الإيجابية المحيطة والتوقعات المتفائلة بشأن الاقتصاد الإماراتي، والتقديرات بجذب تدفقات أجنبية ضخمة في السنوات القادمة بعد القرارات الأخيرة، إضافة إلى النتائج الجيدة للشركات عن الربع الأول.



وعزز مكاسب سوق دبي أيضاً ارتفاع أسهم «أرابتك القابضة» بنسبة 3% بعد إعلانها الفوز بعقد بقيمة 157 مليون درهم لإنشاء مشروع في مصر، إلى جانب صعود «دبي للاستثمار» 0.98% و«إعمار مولز» 0.97% و«دريك آند سكل» 0.83%، بينما تصدر «دي إكس بي» النشاط بالكميات بعد تداول 86.45 مليون سهم وأغلق مرتفعاً بنحو 5.56%.



وجاء صعود سوق العاصمة مدعوماً بارتفاع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 3.07% وسط تداولات بقيمة 20.3 مليون درهم، إلى جانب صعود «اتصالات» 0.93% و«الدار العقارية» 0.96% مع تصدره النشاط بالقيم والكميات بعد تداول 11.13 مليون سهم بقيمة 23.39 مليون درهم.



سندات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن حملة السندات لهم الحق في الحصول على فوائد السند دورياً، والحصول على أصل الدين عند حلول الأجل، وامتياز الحصول على مقابل دينهم على المساهمين في حال تصفية الشركة، ومباشرة الدعوى المدنية ضد مجلس إدارة الشركة إذا ما لحق بهم ضرر.



Ⅶ إفصاحات

أعلن مجلس إدارة «ماركة» أنه على تواصل وتعاون مستمر مع سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع لإعادة التداول على أسهم الشركة وتقديم أي معلومات إضافية قد تكون مطلوبة في هذا الشأن من قبل السلطات المختصة.



انتخبت الجمعية العمومية لبنك المشرق محمد سيف الغرير عضواً سابعاً في مجلس إدارة البنك للدورة 2018-2021.



توقعت مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة في أسواق دبي والكويت والبحرين، أن ينعكس المبلغ المسترد من إحدى المطالبات القانونية بقيمة 22.5 مليون دولار في إيراداتها الخاصة بالربع الثاني من 2018.