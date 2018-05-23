«آيزو 22301: 2012» لـ «دبي المالي» وناسداك دبي

أعلن كل من سوق دبي المالي وناسداك دبي أمس عن حصولهما على شهادة «آيزو 22301: 2012» لنظام إدارة استمرارية الأعمال(BCMS) من هيئة لويدز ريجستر كوالتي أشورانس العالمية وتعد الشهادة معياراً أساسياً لإدارة استمرارية الأعمال واعترافاً بفعالية تصميم النظام وكيفية تطبيقه لحماية البورصتين من التعرض للمخاطر المرتبطة بحالات الطوارئ وإدارة الأزمات في خطوة تعد الأولى من نوعها بين أسواق المال الإقليمية.

ويعكس الإنجاز التزام سوق دبي المالي وناسداك دبي بمعايير الجودة العالمية وحرصه على التحسين المستمر في مستويات وآليات تقديم خدماته لكافة المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية.

وتسلم حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، الشهادة من برايان باكستر، المدير الإقليمي للتقييم الميداني في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأستراليا في لويدز ريجستر.

وقال حسن السركال: «يلتزم سوق دبي المالي باعتماد أفضل الممارسات العالمية في جميع أعماله وخدماته، ولا شك أن حصولنا على شهادة «آيزو 22301: 2012» لإدارة استمرارية الأعمال من هيئة لويدز ريجستر كوالتي أشورانس، المؤسسة العالمية الرائدة في خدمات اعتماد الجودة والتميز المؤسسي، يقدم دليلاً قوياً على قدرتنا على التعاطي مع أية مخاطر محتملة تتعلق باستمرارية الأعمال. ويعد التأكيد على خطة استمرارية الأعمال جزءاً من الخطة الاستراتيجية للسوق، لاسيما وأن الإدارة الفعالة لاستمرارية الأعمال تعني استطاعة السوق استئناف عملياته كالمعتاد بأسرع وقت ممكن حال حدوث أي طارئ مؤثر».

استجابة

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: «يعكس حصولنا على شهادة «آيزو 22301: 2012» لنظام إدارة استمرارية الأعمال اهتمامنا الكبير بتزويد الشركات المدرجة والمستثمرين ومختلف فئات المتعاملين ببنية متطورة تمكننا من الاستجابة السريعة لأية تطورات مؤثرة أو أحداث غير معتادة. وباعتبارها البورصة الدولية في المنطقة، تحرص ناسداك دبي في مختلف أنشطتها التشغيلية على تطبيق أكثر الحلول التقنية تطوراً الأمر الذي يعزز مستويات الثقة فيها إقليمياً وعالمياً».