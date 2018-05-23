ودائع البنوك تفيض على القروض بـ53.5 ملياراً في أبريل

تفوقت الودائع على القروض لدى البنوك العاملة في الدولة بنحو 53.5 مليار درهم بنهاية شهر أبريل الماضي.

وكشفت إحصائيات أصدرها أمس المصرف المركزي عن التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل الماضي عن استمرار تفوق الودائع على القروض بالبنوك للشهر الرابع عشر على التوالي. ويرجع تفوق الودائع على القروض لزيادة الودائع المصرفية خلال شهر أبريل حيث بلغت تريليوناً و662.4 مليار درهم.

وأكد خبراء في القطاع المصرفي على أن استمرار تفوق الودائع على القروض المصرفية للشهر الرابع عشر على التوالي يؤكد التحسن الكبير في قوة الوضع المالي للقطاع المصرفي في الدولة، خاصة بعد أن تلاشت الفجوة بين القروض والودائع في مارس 2017.

قوة السيولة

كما نوهوا إلى أن تزايد قدرة البنوك على تحقيق فائض في الودائع يعكس زيادة مستوى السيولة لديها خلال الربع الأول من العام الجاري والعام الماضي مما يساهم في رفع نسبة الملاءة المالية للجهاز المصرفي.

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي أمس عن انخفاض إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.1% من تريليون و608 مليارات درهم بنهاية شهر مارس 2018 إلى تريليون و606.6 مليارات درهم بنهاية شهر أبريل الماضي.

وأشار تقرير المصرف المركزي إلى انخفاض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 2.3 مليار درهم خلال أبريل الماضي نتيجة لانخفاض بمقدار 3.7 مليارات درهم في ودائع المقيمين، مقابل ارتفاع بمقدار 1.4 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.

الأصول المصرفية

وأكد تقرير المصرف المركزي على أن إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية انخفض بنسبة 0.2% من تريليونين و718.3 مليار درهم بنهاية مارس إلى تريليونيين و711.7 مليار درهم بنهاية أبريل 2018.

وأشار التقرير إلى أن عرض النقد (ن1) والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية، ارتفع بنسبة 1.3% من 510.6 مليارات درهم في نهاية مارس إلى 517.4 مليار درهم في نهاية أبريل، كما ارتفع عرض النقد (ن2) والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية وشبه النقدية، بنسبة 1.5% من تريليون و293.8 مليار درهم بنهاية مارس إلى تريليون و313.1 مليار درهم بنهاية أبريل.

عرض النقد

وأكد تقرير المصرف المركزي ارتفاع عرض النقد (ن3) والذي يشمل عرض النقد ن2 وودائع الحكومة، بنسبة 0.5% من تريليون و526.7 مليار درهم في نهاية شهر مارس إلى تريليون و534 ملياراً في نهاية شهر أبريل. وعزا التقرير الارتفاع في عرض النقد (ن) لارتفاع بمقدار 6 مليارات درهم في الودائع النقدية، كما أرجع الارتفاع في (ن2) إلى ارتفاع (ن1) وارتفاع بمقدار 12.5 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، في حين يعود الارتفاع في عرض النقد ن3 إلى ارتفاع عرض النقد ن1 ون2 وذلك على الرغم من انخفاض بمقدار 12 مليار درهم في الودائع الحكومية.