خبير: تنويع المحافظ الاستثمارية يفيد في حالات استقرار الأسواق

أكد ستيفان تيري، شريك الخدمات المالية والاستشارية لدى «هولبورن للأصول» أن المحفظة الاستثمارية القوية والمتنوعة، والتي تستثمر في عدة مواقع جغرافية وتغطي مجموعة من القطاعات الصناعية والتجارية، وتملك أنواعاً مختلفة من الأصول بدءاً من الأسهم والسندات المالية، بالإضافة إلى السلع التجارية والعقارات، تسمح للعملاء بجني المكاسب المادية خلال فترات النمو واستقرار السوق كما حدث في السوق العالمي عام 2017، ويخفف هذا التنوع في المحافظ الاستثمارية من الجهة الأخرى من حدة المخاطر التي يمكن أن تؤثر عليها نتيجة لعدم استقرار الأسواق وفترات الركود الاقتصادي.

أثر

وقال تيري إن غالبية الأسئلة التي طرحها المستثمرون في الآونة الأخيرة تدور حول الأثر الذي يمكن أن تحدثه تقلبات السوق وانكماشه على استثماراتهم، ولكنه يرى من وجهة نظره أنه لا داعي لهذا القلق على مستقبل استثماراتهم، فهناك عدة أسباب مقنعة للغاية تؤكد عدم تأثير هذه العوامل على معظم الاستثمارات بشكل كبير.

وتابع: شهد 2017 استقراراً في قطاع الأسواق المالية على الصعيد الدولي، مما أدى إلى تحقيق المستثمرين مكاسب مالية ضخمة تجاوزت إيراداتها نسبة 20%.

وعلى الرغم من ذلك، تعود اليوم موجة من التقلبات والشك في السوق على نطاق واسع نتيجة تنبؤات الوسائل الإعلامية التي أشارت في السابق إلى أن الانتعاش الاقتصادي الحالي لا بد أن يتبعه تراجع وهبوط مفاجئ، وذلك بالإضافة إلى العوامل السياسية الدولية المؤثرة على الاقتصاد العالمي أهمها احتمال رفع أسعار نسبة الفائدة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكسيت»، إلى جانب صعوبة التكهن بسياسات وقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتائجها.

وأضاف: من الواضح أن هذه العوامل أثارت الشك والتساؤلات لدى العديد من عملائنا، ودفعتهم لطرح الكثير من الأسئلة حول الأثر الذي يمكن تتركه على استثماراتهم في دولة الإمارات وخارجها وما يمكنهم فعله حيال ذلك. وانطلاقاً من إدراكنا لمدى أهمية هذه الاستثمارات بالنسبة للمستثمرين، كشفنا لهم عن عدة أسباب منطقية وواقعية تؤكد عدم الحاجة للذعر واتخاذ القرارات المتسرعة.

توقع

وأردف قائلاً: في الوقت الذي يتوقع فيه بعض المحللين تباطؤاً في حركة السوق المالي، هناك عدد كبير من المحللين ممن يتوقعون عكس ذلك.

ويجب أن نتذكر بأن الاستثمارات متوسطة المدى إلى الاستثمارات بعيدة المدى ليست خططاً استراتيجية محسوبة لتحقيق الثراء بسرعة، بل هي محافظ يتم إنشاؤها للحصول على عوائد جيدة على مدى مرحلة زمنية طويلة، ويتم دراستها بالمقارنة مع أوضاع الأسواق العالمية لتكون أيضاً قادرة على الصمود خلال الأوقات الحرجة وفي الأزمات لضمان تحقيق المكاسب المادية.