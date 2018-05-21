«القياديات» تدعم صعود سوق دبي وسط هدوء التداولات

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات أمس، وسط هدوء التداولات وتراجع السيولة إلى ما دون 300 مليون درهم، فيما نجح سوق دبي في تعويض جميع خسائره في الساعة الأخيرة من الجلسة مستمدا الدعم من مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.21% أو ما يعادل 6.12 نقاط ليستقر عند 2918.74 نقطة مدعوماً بصعود أسهم «إعمار العقارية» و«دبي للاستثمار» و«أرابتك» و«دريك آند سكل»، فيما فقد سوق أبوظبي 5.85 نقاط أو ما نسبته 0.13% ليغلق عند 4425.86 نقطة بضغط هبوط سهم «أبوظبي الأول».

ووصلت سيولة السوقين الكلية إلى 275.4 مليون درهم موزعة بواقع 208.9 ملايين في دبي و66.56 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 175.4 مليون سهم منها 147.4 مليوناً في دبي و28.04 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 2913 صفقة.

عزوف

وقال أيمن القصبي، مدير إدارة التداول بشركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن الهدوء سيطر على أداء الأسواق أمس، مع انخفاض ملحوظ في السيولة في ظل غياب المحفزات وعزوف المستثمرين عن التداولات في أولى جلسات الشهر الكريم.

وأضاف القصبي لـ«البيان الاقتصادي»، إن سوق دبي نجح في إغلاق بالمنطقة الخضراء مستمداً الدعم من مكاسب الأسهم القيادية في ظل إقبال المستثمرين على شرائها مع تداولها عند مستويات سعرية جاذبة، فضلا عن نتائجها المالية القوية في الربع الأول.

صعود

وعززت الأسهم القيادية من صعود سوق دبي مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.2% إلى جانب صعود «دبي للاستثمار» 0.5% و«أرابتك القابضة» 0.52% و«إعمار مولز» 0.97% و«دريك آند سكل» 1.67% مع تصدره النشاط بالقيم والكميات بعد تداول 53.3 مليون سهم بقيمة أكثر من 65 مليون درهم.

بينما في المقابل، هبطت أسهم 5 شركات فقط من بينها «دي إكس بي» بنسبة 1.62%، و«إعمار للتطوير» 1.27%، و«الاتحاد العقارية» 0.97%، و«العربية للطيران» 0.84%.

سيولة

وأشار القصبي إلى أن تراجع سوق أبوظبي جاء بضغط من انخفاض سهم «بنك أبوظبي الأول» بعد مكاسبه الأخيرة في الجلسات الماضية، لافتاً إلى أن الانخفاض الملحوظ في سيولة السوق ترجع إلى عدم وجود محفزات جديدة.

وتراجع سوق العاصمة بضغط من «بنك أبوظبي الأول» بعد انخفاضه بنسبة 0.87% مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 13.5 مليون درهم، إلى جانب تراجع سهم «بنك الاتحاد الوطني» 0.27% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 0.26%، فيما تصدر «الشارقة للأسمنت» النشاط بالكميات بنحو 3.7 ملايين سهم وأغلق متراجعاً 4.76%. بينما في المقابل، ارتفعت أسهم «إشراق العقارية» بنسبة 2.8% و«رأس الخيمة العقارية» 1.56% و«الدار العقارية» 0.48% و«بنك أبوظبي التجاري» 0.3%، فيما استقرت أسهم «اتصالات» و«دانة غاز» دون تغيير.

عقود

تباين أداء العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس، بعد تداول 11.85 ألف عقد بقيمة 915.12 ألف درهم من خلال 8 عمليات، وانخفضت عقود «دي إكس بي» بنسبة 1.62%، فيما ارتفعت عقود «دبي للاستثمار» 0.5% واستقرت عقود «دبي الإسلامي» دون تغيير.

أولوية

شددت هيئة الأوراق المالية والسلع على أن ملكية المستثمر لأسهم في شركة مدرجة تمنحه حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة حال قررت الجمعية العمومية زيادة رأس المال، وذلك وفقاً لنسبة الأسهم التي يمتلكها المستثمر، وكذلك الحق في الاستفادة المالية من حق الأولوية عن طريق بيعه في السوق خلال الفترة المحددة لذلك.

Ⅶإفصاحات

Ⅶراجع مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة، خلال اجتماعه الذي عقد مؤخراً، نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في 30 أبريل 2018، وأعرب أعضاء المجلس، عن رضائهم عما تم إنجازه في تلك الفترة.

Ⅶكشف الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الوطنية القابضة، المُدرجة ببورصتى دبي والكويت، عن وصول المفاوضات بشأن بيع شركة كهرباء كراتشي بباكستان لمراحل متقدمة، مشيراً إلى أن شركته غير معنية ببيع بنك ميزان في باكستان، الذي تديره شركة نور للاستثمار المالي التابعة لها.

Ⅶأعلن بنك رأس الخيمة الوطني، عن تقديم برنامج «تشات بوت» المعرفي لموظفيه، والذي يتيح لهم التفاعل مع منصة «IBM» للذكاء الاصطناعي، لمساعدتهم على الإجابة عن الأسئلة، وإيجاد الحلول أو توجيه الطلبات المعلقة إلى المستشارين البشريين بسرعة.

Ⅶيعقد مجلس إدارة شركة «الواحة كابيتال»، اجتماعاً في 23 مايو الجاري، لبحث مستجدات العمل بشكل عام، ومواضيع إدارية أخرى.