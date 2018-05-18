اليورو ينخفض إلى أدنى مستوى في 5 أشهر

حوّم اليورو قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر أمس في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين إزاء مطالب أحزاب شعبوية إيطالية وتعزز فيه زيادة جديدة في عوائد السندات الحكومية الأميركية الطلب على الدولار.

وسجل اليورو 1.1795 دولار منخفضاً 0.1%، لكنه يظل قريباً من مستوى 1.18 دولار ومرتفعاً بقليل عن مستوى 1.1763 دولار الذي سجله أول من أمس وهو الأدنى في 2018.

وانخفض اليورو من مستوى يفوق 1.24 دولار في أبريل بعد ارتفاع حاد للدولار راهن خلاله المستثمرون على الحاجة لزيادة أسعار الفائدة الأميركية أكثر لكبح التضخم. وسجل مؤشر الدولار 93.373. وواصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعها لتبلغ عوائد السندات لأجل 10 سنوات 3.12%.