ضغوط بيع على القياديات تهبط بالأسواق

هبطت الأسواق المحلية في ختام تعاملات أمس أثر تعرض الأسهم القيادية لضغوط بيعية في ظل مساعي بعض المستثمرين لجني الأرباح، فيما عاودت السيولة التراجع دون 300 مليون درهم بالتزامن مع بداية شهر رمضان.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.65% أو ما يعادل 18.97 نقطة ليغلق عند 2912.62 نقطة بضغط تراجع سهم «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني»، فيما فقد سوق أبوظبي 35.7 نقطة أو ما نسبته 0.8% إلى 4431.71 نقطة مع تراجع أسهم «اتصالات» و«الدار العقارية» و«بنك أبوظبي الأول».

ووصلت سيولة السوقين إلى 281.9 مليون درهم موزعة بواقع 202.4 مليون في دبي و79.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 145.5 مليون سهم منها 114.8 مليوناً في دبي و30.7 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 3135 صفقة.

ضغوط

وقال المحلل المالي وخبير أسواق الأسهم، عمرو حسين، أغلقت الأسواق المحلية في المنطقة الحمراء للجلسة الثانية على التوالي مع استمرار عمليات البيع في الضغط على الأسهم القيادية خصوصاً مع سعي بعض المستثمرين لجني الأرباح.

وضغط على أداء سوق دبي انخفاض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.16% و«الإمارات دبي الوطني» 1.01% و«إعمار للتطوير» 0.72% و«بنك دبي الإسلامي» 0.62%، فيما تصدر سهم «جي أف اتش» النشاط بالقيم والكميات بنحو 26.8 مليون سهم بقيمة 38 مليون درهم وأغلق مرتفعاً 2.13%.

فيما صعدت غالبية أسهم العقارات الأخرى وتصدرها «أرابتك القابضة» بنسبة 1.57% و«دريك آند سكل» 0.84% و«الاتحاد العقارية» 0.73% و«ديار للتطوير» 0.65% إلى جانب صعود سوق دبي المالي بنحو 0.99%.

محفزات

وأضاف حسين لـ «البيان الاقتصادي»: كان هناك أيضا تراجع ملحوظ في مستويات السيولة مع بداية شهر رمضان ونعتقد أن هذا الأداء سيستمر طيلة الشهر الكريم حال عدم ظهور أي محفزات أو أنباء جديدة تشجع على ضخ سيولة في الأسهم.

وضغط على أداء سوق العاصمة انخفاض سهم «اتصالات» بنسبة 2.15% مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 20.38 مليون درهم، إلى جانب تراجع «الدار العقارية» 0.95% و«بنك أبوظبي الأول» 0.87%، وتصدر سهم «منازل» النشاط بالكميات بنحو 8.96 ملايين سهم وأغلق مرتفعاً 2%.

في المقابل، ارتفعت أسهم مثل «أغذية» بنسبة 2.13% و«الواحة كابيتال» 1.16% و«بنك الاتحاد الوطني» 0.54% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 0.26%، بينما استقر كل من «دانة غاز» و«إشراق العقارية» دون تغيير.

إفصاح

شددت هيئة الأوراق المالية والسلع على أهمية الإفصاح الدوري للشركات المساهمة العامة في أنه يمَكّن المستثمرين من الإطلاع على القوائم المالية التي تعتبر أساس التحليل المالي ويتضمن الإفصاح الدوري أربع قوائم مالية أساسية هي: قائمة الدخل، وقائمة المركز المالي، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المالكين. كما تشتمل هذه القوائم على تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة وتطور أعمالها، وعادة ما تكون القوائم المالية مصحوبة بالإيضاحات التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية.