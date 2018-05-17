جني أرباح يهبط بأسواق الأسهم في نهاية النتائج الفصلية

أغلقت أسواق الأسهم المحلية على تراجعات هامشية بختام تعاملات أمس إثر تعرّضها لعمليات بيع محدودة مع سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد المكاسب القوية المحققة في الجلستين الماضيتين والتي تخطت 7.5 مليارات درهم، فضلاً عن نهاية موسم النتائج الفصلية للشركات.

وانخفض سوق دبي بنحو 0.18%، أو ما يعادل 5.16 نقطة، ليغلق عند 2931.59 نقطة، مع تراجع أسهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.02% و«دريك آند سكل» 0.83% و«دبي للاستثمار» 0.5% و«الإمارات دبي الوطني» 0.1%، في مقابل ارتفاع أسهم العقار بقيادة «إعمار العقارية» 0.58% و«أرابتك» 3.2%.

وفقد سوق أبوظبي 3.14 نقطة، أو ما يعادل 0.07%، ليغلق عند 4467.43 نقطة مع هبوط أسهم «اتصالات»، في مقابل استقرار «بنك أبوظبي الأول» و«الدار العقارية» وصعود «أدنوك للتوزيع» 1.2% بعد نمو قوي في أرباحها الفصلية.

ووصلت سيولة السوقين إلى 415 مليون درهم، موزعة بواقع 300.16 مليون في دبي، و114.8 مليوناً في أبوظبي، وتداول المستثمرون على نحو 247.2 مليون سهم، منها 194.8 مليون في دبي، و52.3 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 5004 صفقات.

ترقية

وقال أيمن القصبي، مدير إدارة التداول بشركة غلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن الأسواق المحلية تعرضت لعمليات جني أرباح محدودة بعد مكاسبها القوية في الجلستين الماضيتين في أعقاب حالة التفاؤل التي عمّت أوساط المتعاملين بعد ترقية «إعمار للتطوير» على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

وأضاف القصبي لـ«البيان الاقتصادي» أن الأسواق مرشحة لمعاودة الصعود في الفترة القادمة، خصوصاً مع بلوغ أسعار الأسهم مستويات سعرية جاذبة، فضلاً عن نهاية موسم النتائج الفصلية الذي كشف عن أرباح قوية للشركات المدرجة تخطت قيمتها 20 مليار درهم.

استقرار

ويرى القصبي أن الأسواق قد تشهد حالة من الاستقرار والهدوء مع بداية شهر رم ضان، وهو أمر طبيعي في ظل عزوف بعض المستثمرين عن التداولات والتفرغ للعبادات، لكنه رهن ذلك بالمحفزات، مشيراً إلى أن ظهور أنباء جديدة على صعيد الشركات المدرجة قد يسهم في حالة من الزخم خلال الشهر الكريم.

من جانبه، توقعت المحللة الفنية منى مصطفى، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، أن يواصل مؤشر سوق دبي الارتداد في الجلسات القادمة في محاولة للوصول إلى مستوى 2975 نقطة حتى يستطيع الخروج من الاتجاه العام الهابط، فيما توقعت أن يتحرك مؤشر سوق أبوظبي بشكل عرضي في الجلسات القليلة القادمة بين مستوى 4420 و4500 نقطة انتظاراً لعمليات شرائية قوية تعزز من وتيرة صعوده.

مساعدة

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة المبادرة بطلب المساعدة من السوق أو الهيئة في حال تحمّل أي ضرر ينشأ بسبب التعامل في الأوراق المالية ولم يتم تسويته ودياً مع شركة الوساطة مع التقدم بشكوى لاسترداد حقك، مع العلم أنه يجوز التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار به.

Ⅶإفصاحات

حققت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)، ارتفاعاً في أرباحها 148.6% إلى 16.51 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2018، مقارنة بـ 6.64 ملايين خلال الفترة نفسها من 2017.

أعلنت دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) ارتفاع أرباحها في الربع الأول 2018 بنسبة 48% إلى 1.44 مليون درهم من 974.54 ألف درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يجتمع مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل الاثنين المقبل لانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب.

قررت "الفردوس القابضة" عقد الجمعية العمومية في 13 يونيو المقبل لمناقشة التقارير المالية للشركة في نهاية السنة المنتهية في 31 مارس 2018، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات للفترة ذاتها.

تراجعت أرباح "المزايا القابضة"، المُدرجة ببورصة دبي والكويت بنحو 29.3% إلى 1.35 مليون درهم كويتي، وذلك في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بنحو 1.91 مليون دينار كويتي للربع الأول من عام 2017.

ارتفعت أرباح مجموعة السلام القابضة المُدرجة ببورصات دبي والكويت ومصر في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2561% إلى 332.63 ألف دينار كويتي مقابل أرباح بقيمة 12.5 ألف دينار للربع الأول من عام 2017.

انخفضت أرباح شركة البحيرة الوطنية للتأمين إلى 18.6 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 23.9 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفعت أرباح شركة الفجيرة الوطنية للتأمين إلى 9.49 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بأرباح بلغت 3 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي.