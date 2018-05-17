مركز دبي المالي العالمي يبحث آفاق التعاون المستقبلي مع الصين

استضاف عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وفداً صينياً رفيع المستوى، تَقدَّمه تشيان كه مينغ، نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية. وقد ركّز الاجتماع، الذي حضره أيضاً أعضاء من فريق الإدارة العليا في المركز، على الأهمية المتزايدة لعلاقة التعاون الوطيدة التي تجمع مركز دبي المالي العالمي بالمؤسسات الصينية، ومجالات التعاون التي يمكن من خلالها دعم مبادرة «الحزام والطريق».

كما تطرّق الاجتماع إلى التزام العديد من الشركات الصينية بمواصلة ممارسة أعمالها انطلاقاً من المركز باعتباره منصة مهمّة للوصول إلى فرص النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والمنطقة والواقعة على طول الممر الاقتصادي الجنوبي-الجنوبي.

وقال عيسى كاظم: لطالما شكّلت دبي حلقة وصل لتدفقات التجارة والاستثمار عبر الممر الاقتصادي الجنوبي-الجنوبي، وتعدّ الصين -كما نعتبرها دائماً- جزءاً مهماً للغاية من هذا الممر. ونفخر بالعلاقات القوية التي نجحنا في ترسيخها مع الصين، وتحديداً مجتمعها المالي.

ويحتضن مركز دبي المالي العالمي المقر الإقليمي لأكبر أربعة بنوك صينية من حيث حجم الأصول، وهي بنك الصين والبنك الزراعي الصيني والبنك الصناعي التجاري الصيني وبنك الصين للتعمير.