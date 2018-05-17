نور بنك يدرج صكوكاً بـ 500 مليون دولار في ناسداك دبي

قرع جون ايسيفيديس، الرئيس التنفيذي لنور بنك، أحد البنوك الإسلامية في الإمارات أمس، جرس افتتاح السوق احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي في ناسداك دبي.

ويدعم رأس المال المجموع استمرار نور بنك في تحقيق النمو المتسارع بوصفه أحد البنوك الإسلامية الشاملة وسريعة النمو في دولة الإمارات، حيث يقدم مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الخزانة والتأمين. وقام نور بنك، الذي يتخذ من دبي مقراً، بترتيب قروض مشتركة ومعاملات سوق رأس المال بقيمة تتجاوز 64 مليار دولار أميركي منذ عام 2008.

وتجاوز الاكتتاب على إصدار صكوك نور بنك البالغ مدته خمس سنوات، والذي تم إدراجه في 24 أبريل 2018، 2.1 مرة عقب نجاح حملته الترويجية الدولية. ويعد هذا الإدراج هو إدراج الصكوك الثالث في البورصة العالمية في المنطقة، وذلك عقب إدراجين بقيمة 500 مليون دولار لكل إدراج في عامي 2015 و2016.

وحضر احتفالية قرع الجرس عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، ونائب رئيس مجلس إدارة نور بنك، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي ومجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في نور بنك.

وقال جون ايسيفيديس الرئيس التنفيذي لـ«نور بنك»: يسهم نجاحنا في جمع رأس المال عبر هذا الإصدار من الصكوك وفي إطار بيئة تمويلية تنافسية بشكل رئيسي في تنويع قاعدة مستثمرينا. وستسهم العائدات في تنفيذ استراتيجية نور بنك التوسعية الرامية إلى زيادة نطاق وتطوير مجالات الأعمال الرئيسية للبنك اتساقاً مع رؤية دولة الإمارات ودبي. ويوفر الإدراج في ناسداك دبي لصكوكنا حضوراً عالمياً وإطاراً تنظيمياً معترفاً به على مستوى العالم من داخل الإمارة التي نتخذ منها مقراً للبنك.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يقدم الإصدار والإدراج الناجح لأحدث صكوك نور بنك دليلاً جديداً على تميز الأطر التنظيمية للإصدار والإدراج في دبي استناداً إلى القوة والخبرة العميقة والالتزام الذي تبديه نحو قطاع الصكوك. كما يعكس هذا الأمر أيضاً تضافر جهود العديد من المؤسسات الرائدة في الإمارة للعمل معاً بما يخدم الصالح العام. ويؤكد إدراج صكوك نور بنك على مكانة دبي الرائدة في صدارة مراكز إدراج الصكوك على المستوى العالمي من حيث القيمة، حيث يبلغ إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في الوقت الحالي 59.72 مليار دولار أميركي.